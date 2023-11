108-latka zdradziła sekret długowieczności. Ważne, żeby nie mieć dzieci

Jaki jest sekret długowieczności? Naukowcy od lat zachodzą w głowę, by odpowiedzieć na pytanie, które nurtuje wiele osób. Ile ludzi, tyle opinii. Niektórzy twierdzą, że znaczący wpływ na to ma styl życia i zdrowy sposób odżywiania. Inny natomiast są przekonani, że chodzi tutaj tylko i wyłącznie o geny. Dowody naukowe są oczywiście ważne, jednak warto w takim przypadku zapytać o zdanie osoby, które dożywają imponującego wieku, jak pewna Brytyjka, która w tym roku skończyła 108 lat.

Szokujący sekret długowieczności 108-letniej Brytyjki

Ada Daniel od 2015 roku była mieszkanką domu opieki Codnor Park Care Home w Derbyshire. W czerwcu tego roku skończyła 108 lat. Świat usłyszał o niej z chwilą, gdy trafiła na pierwsze strony gazet. Kobieta nie miała zbyt dużej rodziny, dlatego dom opieki, w którym mieszkała, poprosił, aby wysłać do niej 108 urodzinowych kartek. Odzew był tak duży, że kobieta otrzymała prawie 300 kartek, które zostały jej wręczone podczas przyjęcia-niespodzianki. Jak podał „Express”, tegoroczne urodziny były jej ostatnimi. W listopadzie dom opieki miał poinformować o jej śmierci. Zanim jednak to nastąpiło, starsza kobieta odpowiedziała na pytanie personelu domu opieki o to, jaki jest jej sekret na długowieczność.

Ada Daniel przyznała, że jej sekret na długowieczność to posiadanie dużej ilości psów zamiast dzieci. Przez całe życie opiekowała się chartami. Według niej wpływ na tak długi wiek życia miał fakt, że całym sercem kochała zwierzęta.

Niestety taka kolej rzeczy sprawiła, że Daniel nie miała zbyt dużej rodziny. Mimo wszystko do końca życia tryskała energią, a najbardziej lubiła grać w planszówki. Szczególnie upodobała sobie Domino. Według Derbyshire Times Ada Daniel urodziła się w 1915 roku. Mając 27 lat, wyszła za mąż za Percy’ego. Para nie miała dzieci, a Percy zmarł w wieku 73 lat.

Źródło: Antyradio/Joe.co.uk

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!