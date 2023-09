Wybierasz się na randkę? O tych 5 zasadach możesz zapomnieć

Wszystko się zmienia, również zasady dotyczące randkowania. To, co kiedyś wydawało się standardem, dzisiaj już takie oczywiste nie jest. Jeśli więc planujecie wybrać się na randkę, to koniecznie sprawdźcie zasady, które odeszły do lamusa. Jeden z punktów to ten, który spędza sen z powiek wielu osobom, czyli kto płaci na spotkaniu.

Pierwszy krok zawsze należy do faceta

To mit, z którymi od dłuższego czasu wiele osób próbuje się rozprawić. Oczywiście są osoby, które stawiają na tradycję, jednak nikogo już nie dziwi przejmowanie inicjatywy przez kobiety. Są nawet mężczyźni, którzy wolą gdy to dziewczyna wykona pierwszy krok. Wielu psychologów i ekspertów od budowania relacji zwraca szczególną uwagę na ten punkt.

Pierwsza randka koniecznie w drogiej restauracji

To kolejny stereotyp, który na dobre wpisał się w kanon randkowania. Na szczęście coraz więcej osób od niego odchodzi i stawia na oryginalność. Jeśli więc nie lubicie klimatu drogich restauracji lub zwyczajnie akurat nie dysponujecie środkami, by zaprosić swoją sympatię do drogiego lokalu, nie macie się czym przejmować. Nie musicie wybierać drogiej restauracji, by zrobić wrażenie, wystarczy trochę kreatywności i z pewnością zachwycicie drugą osobę. Według badań przeprowadzonych przez aplikację randkową Plenty of Fish aż 48% singli preferuje inne rozwiązania, takie jak wspólne grillowanie czy golf oraz odwiedzenie food trucków. Zabawa gwarantowana i atmosfera swobodniejsza.

Kobieta powinna być niedostępna

Czy aby na pewno? Dawniej uważano, że mężczyzna musi się mocno postarać, by kobieta zgodziła się na wspólne wyjście. Dzisiaj wiele kobiet przekonuje się, że nie tędy droga. Kolejne badania dowodzą, że mężczyźni zdecydowanie bardziej wolą towarzystwo otwartych i szczerych kobiet niż tych, które aż do przesady udają niedostępne.

Rachunek proszę!

To jeden z tych punktów, który nurtuje wiele osób. Przed każdą randką sporo z nich zastanawia się, jak będzie wyglądać kwestia płacenia rachunku. Niektórzy uważają, że zawsze rachunek powinien zapłacić mężczyzna, inni twierdzą, że na pierwszej randce najlepszym rozwiązaniem jest płacenie po połowie, a jeszcze inni jasno mówią: płaci ten, to zaprasza. Jak więc to wygląda w dzisiejszych czasach? Wszystko zależy od indywidualnego podejścia. Nie ma nic złego w ustaleniu, że każdy płaci sam za siebie. Niektórzy ustalają również, że za każde spotkanie płaci inna osoba. Najlepiej dogadać to wcześniej, żeby przy płaceniu rachunku uniknąć niepotrzebnego nieporozumienia.

Zakaz chodzenia do łóżka na pierwszej randce

Ta zasada uległa zmianie już jakiś czas temu. Kiedyś powszechnie wyznawano słynną zasadę, że do łóżka idzie się dopiero po trzeciej randce. Dzisiaj to znów kwestia indywidualna. I nawet jeśli zdecydujecie się na ten krok na pierwszym spotkaniu, absolutnie nie przesądza on o waszej dalszej przyszłości. Najważniejsze to nie wywierać presji.

