Strój i zachowanie nauczyciela oburzyło ucznia. Domaga się jego zwolnienia [WIDEO]

Przebieranie się w różne stroje podczas szkolnych zajęć nikogo nie dziwi. Placówki organizują nie tylko bale przebierańców, ale także inne imprezy, gdzie dodatkową atrakcją jest niecodzienny strój. Niektórzy stawiają na klasykę i przebierają się za postacie z bajek czy zwierzęta. Inni próbują przełamać schematy i niekiedy przekraczają granicę. Właśnie to według niektórych zrobił pewien nauczyciel z Arizony.

Nauczyciel przebrał się za diabła

Jeden z nauczycieli pracujący w Mesa High School postanowił wyjść naprzeciw nudzie i powitał uczniów w stroju… diabła. Biorąc pod uwagę, że zdarzenie miało miejsce 25 października, można stwierdzić, że kreatywny nauczyciel przygotowywał się do Halloween. Żeby jeszcze bardziej wpasować się w klimat, miał witać wchodzących do klasy uczniów słowami „Witaj szatanie” oraz wymachiwać im nad głowami charakterystycznymi widłami.

Być może świat nie dowiedziałby się o zdarzeniu, gdyby nie fakt, że strój nauczyciela podzielił uczniów i ich rodziców.

Niektórym wydawało się to zabawne, innym to się nie spodobało. Niektórzy przeszli obok tego obojętnie. Powiedziałem: „Nie rób mi tego” i odepchnąłem widły może trzy lub cztery razy, a on i tak to powiedział. – mówił Nathaniel Hamlet, jeden z uczniów.

Hamlet o całym zdarzeniu poinformował swojego ojca Chrisa, który jest kandydatem do zarządu szkoły i zarówno on jak i jego syn są chrześcijanami. Całe zdarzenie nie spodobało się rodzinie. Chris postanowił zgłosić sprawę dyrektorowi. Następnego dnia Nathaniel nie zastał w szkole nauczyciela. Poinformowano go też, że został on wysłany na urlop, a jego sprawą zajął się dział kadr. Nastolatek pozostaje nieugięty i mówi, że nauczyciel w jego ocenie powinien zostać zwolniony za takie zachowanie.

Sam zainteresowany bronił się, mówiąc, że był to jego sposób na uczczenie szkolnego tygodnia nawiązującego do Halloween i w ten sposób chciał nawiązać lepszy kontakt z uczniami. Jego tłumaczeniom nie dał się przekonać zarówno nastolatek jak i jego ojciec Chris.

