GTA 6 nie trafi na PC. W Rockstar uważają, że wszyscy i tak grają na konsoli

Niemal wszyscy z niecierpliwością wyczekują GTA 6, ale to właściciele konsol są traktowani priorytetowo. Czy takie podejście ze strony Rockstar Games ma sens? Temat wyjaśnia jeden z twórców!

Jak donosi m.in. Game Rant, były developer z Rockstar Games, który pracował przy GTA 5 oraz Red Dead Redemption 2, postanowił wyjaśnić dlaczego GTA 6 pominie platformę PC na premierę. Mike York tłumaczy, że twórcy skupiają się na tym, co ma dobrą sprzedaż. To właśnie dlatego jedna z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat, najpierw pojawi się na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Zanim przejdziemy dalej, przypominamy o głośnym trailerze Grand Theft Auto 6, który rozbudził wiele emocji wśród graczy.

Historycznie to PlayStation miało ogromne zainteresowanie

Z wyjaśnień Yorka wynika, że gdy wiele lat temu pracował nad GTA 5, to za priorytet uznawano wersję na PlayStation 3. To właśnie ta konsola miała otrzymać najwięcej uwagi ze strony developerów gry, a później przeportowano GTA 5 na Xboksa 360.

Wersja PC musiała zejść na drugi plan, ale gdy w końcu nadeszła jej kolej, wtedy twórcy mogli na poważnie zająć się jej rozwojem, co oczywiście ma swoje zalety. York podaje przykłady, że programiści wracają do miejsc, które ze względu na bardziej ograniczoną moc obliczeniową konsol miały różne ograniczenia, a w porcie na PC zostaną wzbogacone o dodatkowe elementy.

Każdy człowiek ma inny komputer osobisty

Mike York podkreślił jeszcze, że oczywiście miliony egzemplarzy PlayStation 3 ma identyczne komponenty, więc łatwiej zoptymalizować pod to grę. Jeżeli natomiast chodzi o platformę PC, to praktycznie każdy właściciel komputera może mieć inną kartę graficzną, inny procesor itd. To z kolei wydłuża i komplikuje proces tworzenia gry.

Podsumowując, zrobienie gry na konsole jest łatwiejsze, a sprzedaż na te platformy jest bardzo dobra lub wręcz najlepsza. Nic zatem dziwnego, że PlayStation 5 i Xbox Series X/S są traktowane priorytetowo. Później można „na spokojnie” zająć się portem PC, który jest bardziej problematyczny, a sprzedaż czasem nie jest aż tak dobra, jak to ma miejsce w przypadku konsol.

