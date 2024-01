Jakie wydarzenia najbardziej interesują Polaków? Są dane z 2023 roku

Rok 2023 obfitował w wiele ciekawych, muzycznych wydarzeń i premier albumów legendarnych zespołów. Patrząc na wydarzenia z zeszłego roku, jesteśmy przekonani, że 2024 rok również przyniesie mnóstwo ciekawych premier i imprez.

Portal eBilet opublikował dane, z których możemy dowiedzieć się, na jakie wydarzenia Polacy najchętniej kupowali bilety. W 2023 roku w ofercie eBilet znalazło się 48 tysięcy wydarzeń, to o 40% więcej niż w roku poprzednim. W ciągu ostatnich rekordowych 12 miesięcy eBilet przekroczył wynik 3,5 mln sprzedanych biletów. Zainteresowanych wydarzeniami fanów przybywa. Jednocześnie maleje częstotliwość zakupu biletów.

Na jakie wydarzenia Polacy najczęściej kupowali bilety w 2023 roku?

Polacy kochają muzykę. Potwierdzają to także dane eBilet. Najpopularniejszymi wydarzeniami, na które bilety kupili Polacy w 2023 były trasa stadionowa Dawida Podsiadło 2024, Taylor Swift |The Eras Tour 2024, Męskie Granie 2023, AGRO SHOW 2023 i Rzeszowskie Juwenalia 2023. Najczęściej wyszukiwanymi artystami na eBilet w 2023 roku byli Dawid Podsiadło, Mrozu i Doda. Natomiast top odwiedzanymi stronami wydarzeń były te z koncertami w.w. Podsiadło i Taylor Swift |The Eras Tour|, a także Męskie Granie, Open’er Festival, Fame MMA czy Drift Masters.

Kategorią, która zanotowała największy wzrost (+29%) sprzedaży biletów jest sport.

Ostatni rok był kolejnym, który potwierdził, że branża eventowa działa w kontrze do jednej z podstawowych zasad ekonomii mówiącej - gdy koszty życia rosną, wydatki na rozrywkę są zwykle ograniczane. Rosnące ceny całego doświadczenia spowodowały, co prawda, że Polacy dokładniej oglądają każdą złotówkę wydaną na rozrywkę, jednak imponujący wachlarz możliwości dostarczony fanom przez polskich promotorów spowodował, większe zainteresowanie Polaków wydarzeniami live i wzrost wydatków na rozrywkę o 34% r/r. - mówi Bartek Troński, wiceprezes eBilet.

W porównaniu do ubiegłego roku publiczność jeszcze chętniej uczestniczy w wydarzeniach muzycznych i sportowych. W sporcie najwięcej biletów rozeszło się na galę XTB KSW Colosseum II, finał Drift Masters European Championship 2023 oraz turniej kwalifikacyjny polskich siatkarzy do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu FIVB Road To Paris Volleyball Qualifier 2023. Tymczasem najbardziej pożądanymi wydarzeniami muzycznymi były m.in. koncerty Taylor Swift, 5 Seconds Of Summer, Dawida Podsiadło, Agnieszki Chylińskiej czy Mroza oraz festiwale tj. Męskie Granie, Open’er, Audioriver czy Juwenalia Rzeszowskie.

W 2023 roku gorzej radziły sobie teatry i wydarzenia familijne, ale nowe formaty takie jak musical We Will Rock You czy show Akademia Pana Kleksa osiągnęły sprzedażowy sukces. Coraz większą popularność zdobywają także wydarzenia immersyjne. W TOP 3 najbardziej popularnych widowisk w 2023 roku znalazł się BEKSIŃSKI. LIVE, czyli spektakl multimedialny wykorzystujący AI do przetworzenia dzieł Beksińskiego.

Rok 2023 rokiem stadionów

2023 rok eBilet zamknął z 13 wydarzeniami stadionowymi. Emocji dostarczyły nam m.in. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim i walka USYK vs. Dubois na Tarczyński Arena Wrocław oraz niezapomniane koncerty Depeche Mode, Imagine Dragons, P!NK i The Weeknd na PGE Narodowym.

Dla ostatniego obiektu ubiegły rok był niewątpliwie rekordowy. PGE Narodowy gościł 30 najbardziej spektakularnych i najciekawszych imprez całostadionowych w kraju, które zgromadziły na arenie ponad 1,3 miliona fanów.

2023 to rok, który bez wątpienia zapisze się na kartach historii PGE Narodowego. Na arenie po raz pierwszy samodzielnie wystąpiło dwóch polskich artystów, którzy zapełnili cały stadion, ustanowiono nowe rekordy publiczności oraz wprowadzono zupełnie nowe formaty wydarzeń - mówi Monika Borzdyńska, członek zarządu operatora PGE Narodowego.

Koncert Dawida Podsiadło, współorganizowany przez operatora stadionu, obejrzało 80 tysięcy gości. Zawody Drift Masters European Championship zgromadziły na obiekcie blisko 55 tysięcy widzów i to właśnie za sprawą tego wydarzenia na PGE Narodowym pobito światowy rekord publiczności podczas driftingowych zmagań.

Rok 2023 okrzyknięto rokiem stadionów. A jak będzie w 2024 roku? Przewiduje się, że może on należeć do festiwali. Nie oznacza to jednak, że stadionowe koncerty pójdą w zapomnienie - czeka nas siedem stadionowych koncertów Dawida Podsiadło w formule 360’, a po największej sprzedaży biletów w historii także trzy koncerty międzynarodowej gwiazdy i artystki dekady, Taylor Swift.

Źródło: Antyradio/Materiały prasowe

