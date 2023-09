Czy to na pewno człowiek? Influencerka zadziwia wyglądem

Seo Yoo A jest gwiazdą Instagrama i można odnieść wrażenie, że to, co pozwoliło jej zyskać sławę, nie jest dostępne dla większości zwyczajnych osób. Tylko czy na pewno tak jest?

Zdjęcia przedstawiające Seo Yoo A przyciągają wzrok, zadziwiają, wzbudzają niedowierzanie. Czy to na pewno człowiek? Niby wszystko jest względnie normalne, lecz ciężko oprzeć się wrażeniu, że coś tu jest nie tak. Być może przesadziła z operacjami plastycznymi? Po prostu urodziła się z wyglądem przypominającym lalkę? A może chodzi tu o coś innego… o zupełnie nowy trend wśród tego typu influencerek?

Wygląd lalki to ogromna zaleta

Jak donosi m.in. serwis Oddity Central, wiele wskazuje na to, iż ta mieszkanka Korei Południowej przeciera szlaki w trendzie, który polega na ekstremalnym nanoszeniu cyfrowych ulepszeń. Nie jest tajemnicą, że sporo celebrytów lekko podkręca zdjęcia wrzucane do internetu. Filtry i małe poprawki w programach graficznych są dzisiejszą normą, lecz podobno to, co można zaobserwować w przypadku Seo Yoo A, to pójście na całość.

Podsumowując, temat sprowadza się do tego, że kiedyś modelki robiły karierę w zamian za realne cechy fizyczne, jakie wypracowały i częściowo odziedziczyły za sprawą genów. Aktualnie niemal każdy może zdobyć setki tysięcy stałych widzów, a potem np. zarabiać na reklamach produktów, lecz kluczem do sukcesu będzie tu odpowiednie wykorzystanie programów graficznych.

Zasady uległy zmianie i od tej pory nie trzeba się starać o to, żeby „nie przesadzić z efektami”. Dziś można z premedytacją dążyć do wyglądu, który jest zauważalnie nieprawdziwy, szokuje i oczywiście przyciąga wzrok. Seo Yoo A może być tego przykładem, ale warto pamiętać, że influencerski rynek ulega jeszcze drastyczniejszym zmianom! Od jakiegoś czasu popularność zdobywają także modelki, które w ogóle nie istnieją, a za generowanymi obrazami stoją wyłącznie algorytmy sztucznej inteligencji. Korzystając z okazji, przypominamy o seksownej modelce podbijającej internet, mimo tego, że w ogóle nie istnieje.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!