Wyjechał, a gołębie zdemolowały jego mieszkanie. Straty to kilkadziesiąt tysięcy złotych

Właściciel jednego z mieszkań w Londynie z pewnością do końca życia będzie pamiętać, że wychodząc z domu, należy zamykać okna. Zwłaszcza jeśli opuszczamy dom na dłuższy czas. Do jego mieszkania wdarły się gołębie i narobiły strat na kilkadziesiąt tysięcy złotych!

Opuszczając mieszkanie na długi czas, warto najlepiej dwa razy sprawdzić, czy na pewno zamknęliśmy okna. Nie chodzi tylko o złodziei, ale także o nieproszonych gości w postaci gołębi. Być może „odwiedziny” ptaków w mieszkaniu jest rzadko spotykane, to nie oznacza, że wcale się nie zdarza. Wręcz przeciwnie, jak już się zdarzy to z wielkim impetem. Przekonał się o tym właściciel jednego z londyńskich mieszkań.

Gołębie zdemolowały mieszkanie

Właściciel jednego z londyńskich mieszkań wrócił do niego po dłuższej nieobecności. To, co tam zastał, przyprawia o zawrót głowy. Ptaki dostały się do mieszkania przez zostawione otwarte okno i wyrządziły olbrzymie szkody. Jak podał serwis The Mirror, ptaki, w kilka tygodni dosłownie każdy pokój zdążyły pokryć białymi odchodami. Dodatkowo poprzewracane były różne przedmioty.

Mieszkanie było nie do poznania, a eksperci od wyceny strat oszacowali je na ok. 15 tysięcy funtów, czyli ponad 80 tysięcy złotych!

Właściciel mieszkania zajrzał do środka i natychmiast do nas zadzwonił. Gołębie pojawiały się w tym miejscu bez przerwy. Pozostawiły mieszkanie w kompletnym bałaganie. Wystarczyły im 4 tygodnie, aby doszczętnie zniszczyć lokum. W celu poradzenia sobie ze smrodem, nasz inspektor, aby wejść do środka, musiał ubrać maskę oraz specjalne buty i kombinezon. Smród był tak intensywny, że potrzebował dodatkowej maski oraz środka do oczyszczania powietrza. - przekazał mediom Paul Cooper, dyrektor naczelny London Network for Pest Solutions.

Walka z gołębimi odchodami potrwa nawet miesiąc.

