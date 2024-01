Brytyjczycy uwielbiają „polską Wenecję”. Liczba wyszukiwań skoczyła o 300%

Polacy kochają podróże. Gdy zbliża się sezon urlopowy, większość wybiera zagraniczny kierunek. Niektórzy błędnie uważają, że w Polsce nie za bardzo jest co zwiedzać. To oczywiście mylne spostrzeżenie. Obcokrajowcy mają na ten temat inne zdanie. Nie tylko wielu z nich wprost przepada za polską kuchnią, ale podobają im się polskie miasta.

Brytyjczycy pokochali polskie miasto

Polska cieszy się sporym zainteresowaniem wśród obcokrajowców, którzy szczególnie chętnie wybierają się na wycieczkę do Warszawy czy Krakowa. Ostatnio sporym zainteresowaniem cieszy się także Bydgoszcz, a to zasługa Brytyjczyków. Jak wynika z analizy serwisu Skyscanner, liczba wyszukiwań połączeń lotniczych do Bydgoszczy skoczyła o ponad 300 procent. Według popularnej wyszukiwarki lotów Brytyjczycy cenią sobie ten kierunek ze względu na stosunek jakości do ceny. Mowa tu głównie o kwocie, jaką muszą zapłacić za nocleg oraz bilety lotnicze. Według danych w pierwszej kolejności wybierają Vigo w Hiszpanii, dalej Lipsk, później Rimini a na czwartym miejscu uplasowała się Bydgoszcz.

Trudno się dziwić, to piękne miasto. Zachwyca nie tylko samym położeniem, ale także mnóstwem atrakcji, jakie czekają na turystów. Będąc w Bydgoszczy, nie można pominąć Kanału Bydgoskiego, który łączy Wisłę i Odrę. Zbudowany w latach 1773-1774 jest najstarszym śródlądowym kanałem wodnym na obecnym terytorium Polski. Choć różni się od kanałów, jakie można zobaczyć w Wenecji we Włoszech, to jednak wciąż ma rzeszę fanów. Warto go zobaczyć.

