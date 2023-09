Jak przeczytać usunięte wiadomości na Messengerze? Instrukcja krok po kroku

Media społecznościowe i komunikatory oferują nam nie tylko możliwość kontaktowania się z bliskimi, ale także wiele innych ciekawych funkcji. Messenger, który od lat wiedzie prym jeśli chodzi o komunikatory, jakiś czas temu dodał do swojej listy przydatnych funkcji możliwość cofania i usuwania wysłanej wiadomości, zanim odbiorca ją przeczyta. To ciekawa opcja zwłaszcza jeśli zbyt szybko napiszemy jakąś wiadomość lub przedwcześnie ją wyślemy. Niestety nie każdemu pasuje, że w miejscu usuniętej bądź cofniętej wiadomości pojawia się napis o takim zabiegu. Ciekawscy od dawna zastanawiają się, jak sprawdzić, co ktoś do nas wysłał i czy faktycznie zrobił to przez przypadek, czy może specjalnie chciał wycofać swoje słowa. Okazuje się, że jest sposób na odczytanie „cofniętej wiadomości”.

Messenger: jak odczytać „cofniętą” wiadomość?

Nie bez powodu mówi się, że w internecie nic nie ginie, więc lepiej dobrze przemyślcie, co wysyłacie do drugiej osoby. Istnieje możliwość odczytania wiadomości, która została usunięta.

Jak się okazuje, Messenger automatycznie zapisuje nasze wiadomości w kopii zapasowej telefonu. Oznacza to, że mamy nie tylko dostęp do naszych wiadomości, ale także do tych, które zostały usunięte.

Aby dostać się do wiadomości, która szczególnie nas interesuje, z pomocą przyjdzie nam „dziennik powiadomień”, który przechowuje wszystkie powiadomienia – również te, które znikają. Aby odczytać dawne wiadomości, należy najpierw utworzyć na pulpicie smartfona widget ze skrótem do dziennika powiadomień. Oto jak to zrobić:

Przytrzymaj przez chwilę palec na ekranie do momentu aż pojawi się edycja ekranu

W menu kliknij w „WIDGETY” i przewiń do pozycji „Ustawienia”

Następnie przewiń do „Skróty do ustawień” i dalej wybierz „Dziennik powiadomień”, który powinien się pojawić jako widget/skrót ekranowy

Po otwarciu „Dziennika powiadomień” zobaczymy historię powiadomień z podziałem na aplikacje. Chcąc znaleźć powiadomienia z konkretnego miejsca, wyszukujemy w tym celu „Messengera” i otwieramy szczegóły powiadomień od osoby, której wiadomości nas interesują. W tym zapisie można odszukać skasowane wiadomości. Trzeba jednak wykazać się cierpliwością, ponieważ dokument jest dość długi.

Jeśli sposób numer 1 okazał się dla was niewystarczający, to poniżej możecie zobaczyć drugi sposób. Wymaga on jednak pobrania danych z Facebooka. To tam znajdują się usunięte wiadomości czy zdjęcia. To metoda dla bardzo wytrwałych, bowiem z racji na zbyt dużą ilość danych, proces pobierania może potrwać nawet... kilkadziesiąt godzin!

Wybieramy „Account” w prawym górnym rogu Facebooka

Dalej klikamy „Ustawienia i prywatności” oraz „Ustawienia”

Przechodzimy do „Twoje informacje” w kolumnie po lewej stronie

Przy pozycji „Pobieranie twoich danych” klikamy na „Wyświetl”

Jeśli zależy ci na konkretnej dacie, to koniecznie ją wpisz. W przeciwnym razie czas oczekiwania na dane będzie zdecydowanie dłuższy.

Powyższe metody odzyskania skasowanych wiadomości polegają na współpracy z telefonem bądź Facebookiem. Odradzamy i przestrzegamy przed pobieraniem podejrzanych aplikacji, które rzekomo mają w prosty sposób odzyskać wiadomości. Bardzo często korzystanie z tego typu rzeczy kończy się wyłudzeniami haseł, a nawet pieniędzy.

