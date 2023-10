Jak teraz wygląda Pamela Anderson? 56-latka pokazała się bez makijażu

Pameli Anderson chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. To jedna z najpopularniejszych gwiazd lat 90. i początku XXI wieku. Aktorka znana głównie z serialu „Słoneczny Patrol”, gdzie wcielała się w rolę ratowniczki. Od lat zachwyca swoja urodą. Teraz postanowiła pokazać, że prawdziwe piękno tkwi w naturze i całkowicie zrezygnowała z makijażu. W wersji "no make-up" pojawiła się podczas Tygodnia Mody w Paryżu.

Zdjęcie Pameli Anderson bez makijażu obiegło sieć i znalazło się na instagramowym profilu aktorki Jamie Lee Curtis, która była wprost zachwycona naturalnym wyglądem gwiazdy. Sądząc po wpisie, aktorka jest przekonana, że Pamela właśnie zapoczątkowała „rewolucję na odkrywanie naturalnego piękna”. Curtis nazwała to aktem odwagi i buntu.

Jestem pod wrażeniem i jestem zaskoczona tym aktem odwagi i buntu.

Pamela Anderson rezygnuje z makijażu

Do całej sytuacji odniosła się także Pamela, która w wywiadzie dla amerykańskiego Elle, zdradziła, co miało wpływ na jej decyzję. Kryje się za tym śmierć jej wizażystki Alexis Voguel, która zmarła na raka piersi.

Była najlepsza. I od tego czasu po prostu poczułam, że bez Alexis lepiej będzie dla mnie, jeśli nie będę nosić makijażu. – mówiła w rozmowie z magazynem.

56-letnia Pamela wciąż zachwyca i inspiruje inne osoby, co pokazała swoją ostatnią postawą. Wiele wskazuje na to, że nie jest to chwilowa decyzja. Niedawno Anderson nawiązała też do procesu starzenia się, który nazwała podróżą.

Myślę, że kiedy się starzejemy, wszyscy zaczynamy wyglądać trochę śmiesznie. I trochę śmieję się z siebie, kiedy patrzę w lustro. Mówię: „Wow, to naprawdę… co się ze mną dzieje?” To podróż.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!