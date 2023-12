Niezwykłe dokonanie na K2. Zwykli ludzie nie mogą tak robić

Sporo osób jest zdania, że K2 zalicza się do grona najgroźniejszych gór na świecie. Miejsce wznoszące się na wysokość 8611 m n.p.m. nie jest łatwe do zdobycia, a wielu profesjonalistów powie wprost, iż K2 to najtrudniejszy ośmiotysięcznik do zdobycia. Przykładowo, już na wstępie do materiału o nazwie „Breathtaking: K2 - The World's Most Dangerous Mountain” usłyszymy, iż wielkie góry wymagają wielkiego ryzyka, a ludzie powinni mieć pełną świadomość takiego stanu rzeczy i starać się załagodzić wspomniane ryzyko, gdy tylko jest to możliwe. Kluczowe jest również to, żeby zawsze zdawać sobie sprawę z tego, że np. nadszedł czas na odwrót do domu.

Oglądaj

Krótko mówiąc, K2 to nie żarty i można tam stracić życie. Droga na szczyt to często ogromna porcja cierpienia, wysiłku, a nawet strachu… natomiast śmiałkowie idący w takie miejsca muszą być gotowi na ekstremalny wysiłek fizyczny.

Nadludzka wytrzymałość. Niesamowity wyczyn na K2

Po krótkim wprowadzeniu przechodzimy do niezwykłego wyczynu, jakim może się pochwalić uchwycony na nagraniu Chhiring Namgel Sherpa.

Zrobienie kilku pompek w normalnym miejscu nie jest czymś szczególnie imponującym, lecz jeśli przeniesiemy się na K2, gdzie samo oddychanie stanowi problem dla wielu ludzi… wtedy sprawa wygląda zdecydowanie inaczej. Oczywiście zawsze można pozwolić sobie na żarty w stylu: „Na takiej wysokości grawitacja jest słabsza, więc i pompki robi się łatwiej!”.

Na koniec przypominamy, że pewna dziewczyna znalazła nietypowy sposób na zarobek, a ludzie chcą mieć poduszki powietrzne w spodniach.

Źródło: Antyradio/X

