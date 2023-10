Kevin Spacey trafił do szpitala z podejrzeniem zawału serca

Spacey pojawił się w Uzbekistanie ze względu na Międzynarodowy Festiwal Filmowy odbywający się w Taszkencie. Jednak spore zaskoczenie spotkało go w trakcie zwykłej wycieczki po okolicy, a konkretniej mówiąc, gdy odwiedzał Samarkandę, żeby zwiedzić Muzeum Afrasiab.

To właśnie wtedy Kevin Spacey poczuł, że całe lewe ramię uległo zdrętwieniu. Wszystko trwało mniej więcej osiek sekund, więc znany artysta, który ma już 64 lata, zaczął się niepokoić. Co jeśli to sygnał związany z potencjalnym zawałem? Gwiazdor został pilnie przewieziony do szpitala w Uzbekistanie, a tam poddano go całej serii badań.

Kevin Spacey wrócił na festiwal

W kwestiach zdrowia, lepiej dmuchać na zimne. Samo podejrzenie ataku serca sprawiło, że aktor najadł się strachu, ale badania pokazały, że z jego zdrowiem nie dzieje się nic złego. W związku z tym, Kevin Spacey postanowił udać się na festiwal, gdzie mając szansę wypowiedzenia się na scenie, poruszył właśnie kwestię niedawnego incydentu ze szpitalem.

Kevin Spacey o wszystkim opowiedział. Gwiazdor z Hollywood podkreślił, że zdrowie okazało się być w normie, a on jest bardzo wdzięczny za taki stan rzeczy. Jednak to wszystko skłoniło go do refleksji na temat kruchości ludzkiego życia oraz tego, jak ważne jest wzajemne wspieranie się w różnych sytuacjach.

