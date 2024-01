Książulo sprawdził catering Magdy Gessler: „Zrobili dziwną akcję”

Książulo opublikował materiał o nazwie „CATERING MAGDY GESSLER vs INNE CATERINGI”, a widzowie mogą się cieszyć z tego, że influencer zamówił jedzenie z aż czterech miejsc. Oczywiście wśród branych pod lupę opcji znalazła się również ta, która ma związek z Magdą Gessler, a konkretniej mówiąc chodzi o dietę Pomidor za 60 zł.

Jak wypadł Pomidor od Magdy Gessler?

Warto jeszcze dodać, że Książulo celował w diety 2000 kcal. Kiedy youtuber przeszedł do cateringu od Magdy Gessler, zwrócił uwagę na fakt, iż kiełbaski go nie zachęcają pod względem wizualnym. Jednak wystarczyło spróbować i natychmiast padł komentarz: „Nawet na zimno, bardzo smaczna jest ta kiełbasa. Bałem się, że to będzie coś jak parówa… wiesz?”. Główną uwagą było to, że Książulo zmartwił się wielkością porcji i nie był pewien, czy po prostu by się tym najadł.

Lunch z Pomidora jak na catering wyglądał bardzo ładnie. Smak został oceniony na lepszy niż to, co zaserwował choćby Viking. Nawet odgrzewane kluski Książulo uznał za coś super: „Naprawdę wszystko na tej tacce mi smakuje”.

Po jakimś czasie YouTuber wrócił do tego, że rozmiar porcji jest niepokojący:

Ale jak na razie, no to mam trochę wątpliwości, bo mimo że w zasadzie wszystko jest dobre, to nie wiem, czy bym chodził najedzony tego dnia.

Na kolację była pizza, która została opisana jako: „po prostu buła, gruba buła z małą skorupką sera”. Wspomniana pizza została również uznana za lekko przypaloną i przez to gorzką. Na końcu wielkiego testu cateringów Książulo dodał, że jeśli chodzi o Pomidora od Magdy Gessler, to „zrobili dziwną akcję z tą kolacją”. Niestety, lecz Pomidor nie został zwycięzcą odcinka. Jeżeli interesują was szczegóły, to polecamy zapoznanie się z całym materiałem.

Źródło: Antyradio/@ksiazulo/YouTube

