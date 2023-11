Ten 20-letni student jest w takiej sytuacji finansowej, która uniemożliwia mu życie oraz studiowanie w Krakowie… a przynajmniej jest tak, gdy skupimy się na tradycyjnym modelu, tzn. uwzględniającym wynajmowanie mieszkania. Co natomiast, jeśli Patryk spróbuje czegoś zupełnie innego?

Nie miałem pieniędzy, a bardzo zależało mi na studiach na kierunku malarskim.

Tak się złożyło, że chłopak nie ma akademika ani środków na wynajmowanie mieszkania. Zamiast rozkładać ręce i godzić się z potencjalną porażką, postanowił, że spróbuje żyć w swoim samochodzie. Uwaga! TVN to magazyn interwencyjno-śledczy, którego dziennikarze zwrócili uwagę na sytuację 20-letniego studenta.

Od miesiąca mieszka w aucie

Chłopak twierdzi, że jeśli się dobrze ułoży, to jest mu całkiem wygodnie. Nie miał zagwarantowanego akademika, dlatego podjął decyzję o spaniu w samochodzie. Po prostu zależało mu na studiowaniu na kierunku malarskim i nie chciał się poddawać.

W rozmowie z dziennikarką potwierdził, że cały jego dobytek jest w tym aucie i dodał: „Tak, to jest mój dom”. Zaznaczył, że czuje się dobrze, bo ostatecznie ten „dom” należy do niego i nie jest to np. ławka w miejscu publicznym. Dlaczego wybrał akurat ten parking? Po prostu był darmowy. Patryk nie ukrywa swojego pragmatycznego podejścia do całej sytuacji.

Mam limit dzienny do 15 zł.

Student zaznacza, iż jego dzienny limit związany z różnego rodzaju wydatkami, to mniej więcej 15 zł. Radzi sobie m.in. dzięki temu, że słoik masła orzechowego jest dla niego zastrzykiem energii, który przy okazji poprawia morale. 15 zł to limit na cały dzień z obiadem, lecz Patryk przyznał, że zazwyczaj pomija coś takiego, jak obiad.

W komentarzach pod materiałem wideo na YouTube, można znaleźć bardzo zróżnicowane komentarze, czasem przepełnione emocjami.

Takich trzeba pomagać, wstyd dla POLSKI, laptopy daje 500 plus, wyprawki, i bony turystyczne a o takich ludziach zapomina. MASAKRA

Życzę Ci z całego serca aby ci się wszystko zmieniło na lepsze warunki _ I tak jesteś dzielny że dajesz radę. Pozdrawiam

Państwo pomaga dzieciom do 18 roku życia (500+, wyprawka szkolna, bon turystyczny), ale zapomniało o studentach, który później będą tworzyli trzon społeczeństwa. Sama tego doświadczyłam. Na szczęście ten etap już za mną.

Szanuje za determinacje, jednak jest to niesamowicie nieprzemyślane. Co on robił przez wakacje, że nie odłożył nawet na pierwszy miesiąc? Czy on naprawdę poszedł na studiach z myślą "Pomieszkam w samochodzie jakoś to będzie"? Przypomina mi to trochę tych ludzi co poszli morsować w góry a potem trzeba było ich ratować. Na szczęście Patryk zaczął szukać pomocy zanim dopadła go zima.

Sytuacja Patryka wymaga kreatywnych rozwiązań. Przykładowo, pod prysznic chodzi na siłownię, gdzie ma wykupiony karnet, a swoje powerbanki ładuje np. na uczelni. W ramach ciekawostki warto wspomnieć, że niektórzy ludzie decydują się na takie życie, ponieważ jest to ich preferencją. Oczywiście ten student z Polski nie zrobił tego „dla przyjemności”, lecz w sieci znajduje się mnóstwo YouTuberów, którzy od wielu lat pokazują swoje życie w samochodzie.

Doskonałym przykładem jest tzw. Inspirational Nomad, który sprzedał mieszkanie i od lat mieszka w samochodzie. Z natury jest samotnikiem, ceni sobie wolność i możliwość podróżowania, więc po prostu żyje w aucie. Pozwala mu na to praca zdalna.

