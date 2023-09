Szczecińskiej policji skradziono radiowóz. Pomógł im zatrzymany kierowca

Funkcjonariusze policji z pewnością mają sporo ciekawych historii do opowiadania. Pewnie wielokrotnie spotkali się z oryginalnymi pomysłami, do jakich uciekają się przestępcy. Kolejna niecodzienna sytuacja miała miejsce dzisiaj, 29 września w Szczecinie.

W Szczecinie doszło do nietypowego zdarzenia. Patrol policji rano zatrzymał jednego z kierowców do kontroli. W pewnym momencie nieznany sprawca wykorzystał nieuwagę policji i fakt, że znajdowali się oni poza radiowozem. Nie zastanawiając się długo, wsiadł do niego i odjechał.

Policja ruszyła w pościg za radiowozem

Jak przekazała komisarz Anna Gembala z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, sprawca „dokonał krótkotrwałego użycia pojazdu służbowego”. Policjanci szybko zareagowali. Wedle nieoficjalnych informacji, do których dotarła redakcja tvn24.pl, początkowo funkcjonariusze mieli bezskutecznie próbować dogonić uciekiniera kontrolowanym samochodem. Do czasu zakończenia sprawy, szczecińska policja nie potwierdzała tych informacji. Poinformowała natomiast, że policja podjęła pościg, a radiowóz został odnaleziony.

Jak się później okazało, sprawca to 27-latek, który został ujęty po godzinie 14.

Zostały już wdrożone czynności procesowe prowadzone pod nadzorem prokuratury. - czytamy na stronie tvn24.pl.

