Nie żyje polski youtuber. Zginął w tragiczny sposób

Poziomka 13 to popularny youtuber, którego nagrania zdobywały setki tysięcy wyświetleń, a czasem nawet zbliżały się do okrągłego miliona. Tym internetowym pseudonimem posługiwał się Krzysztof Bogusz, który od jakiegoś czasu nie wstawiał już nowych filmików do sieci.

Poziomka 13 nie żyje. Jak doszło do tej tragedii?

Niestety w miejscowości Rudno w powiecie lubartowskim wydarzyła się tragedia. Jak donosi m.in. RadioZET.pl, w jednym z miejscowych budynków mieszkalnych wybuchł pożar, z którym walczyło sześć oddziałów straży pożarnej.

W pewnym momencie, już po ugaszeniu pożaru w jednym z pomieszczeń, miało miejsce tragiczne odkrycie, ponieważ strażacy zobaczyli ciało mężczyzny. W trakcie rozmowy z lubartowskim portalem, przewodniczący rady gminy wyjawił, iż ofiarą faktycznie jest Krzysztof Bogusz, który zyskał sporą rozpoznawalność za sprawą swych nagrań publikowanych w serwisie YouTube. Mężczyzna mieszkał sam, a okoliczności śmierci 58-latka oraz przyczyny pożaru zbada prokuratura.

Pan Poziomka zajmował się degustacją różnych trunków, a ostatni filmik na jego kanał wrzucono 3 lata temu. W tej chwili pod tym materiałem wideo pojawia się wiele komentarzy związanych z tragedią: „Na zawsze w naszych sercach nigdy cię nie zapomnimy powodzenia w nowym życiu”.

Źródło: Antyradio/RadioZET.pl

