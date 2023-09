Ochlapany ojciec dogonił samochód. Wideo rozpaliło internet

Nagranie wzbudza wiele emocji wśród internautów i trudno się temu dziwić. Wygląda to tak, jakby kierowca samochodu ochlapał mężczyznę, który idzie z żoną i dzieckiem, ale czy jego reakcja była w pełni uzasadniona? Jak to często bywa, zdania są podzielone.

Stop Cham to popularny kanał YouTube, regularnie dostarczający ciekawych nagrań z polskich dróg. Tym razem sytuacja dotyczy przechodnia z dzieckiem, który bez powodu został narażony na coś nieprzyjemnego. Wygląda na to, że mało ostrożna jazda przełożyła się na ochlapanie pary z dzieckiem.

Pojazd jedzie wąską ulicą, a gdy mija spacerującą parę, nie podejmuje próby ominięcia kałuży lub zwolnienia w takim stopniu, żeby uniknąć ochlapania ludzi. Poszkodowany mężczyzna ewidentnie nie jest zadowolony z tego, co się właśnie wydarzyło. W przypływie emocji miota czapką o jezdnię, a po chwili namysłu udaje się w pościg za samochodem! Całość może się trochę kojarzyć ze sceną filmu akcji.

Oglądaj

Samochód odjeżdża. Pieszy rusza w pościg

Skończy się na krótkim biegu i rozładowaniu emocji, natomiast auto odjedzie? Otóż nie, bo głowa rodziny skutecznie wykorzystuje okazję do tego, żeby dogonić samochód, po czym nawiązuje dialog z kierowcą. Trwa to jakiś czas, lecz spotkanie na drodze kończy się przedwcześnie, tzn. bez dojścia do satysfakcjonującego porozumienia. Można tak wnioskować po tym, iż spacerowicz wpada w złość, łapie za odjeżdżający pojazd, a nawet go kopie.

Cała sytuacja wzbudza masę emocji wśród ludzi, co można uzasadnić na kilka sposobów. Przede wszystkim, nikt nie lubi gdy jakieś auto go ochlapie, więc ludzie utożsamiają się ze zdenerwowanym przechodniem. Druga kwestia dotyczy tego, że kierowca pojazdu denerwuje sporą część internautów faktem, iż nie postarał się odpowiednio zwolnić lub po prostu wyminąć kałużę. Nie można jednak zapominać o tym, że zdarzają się i takie komentarze, w których ludzie stwierdzają, że reakcja przechodnia była przesadzona.

