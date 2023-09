Przez 72 lata nikt tego nie dokonał. Złowiona ryba to „Święty Graal wędkarstwa”

Wędkarzom z Teksasu udało się złowić olbrzymią rybę. Okaz jest wyjątkowy, a złowienie go prawdopodobnie przyczyni się do ustanowienia nowego rekordu. Jeden z wędkarzy już teraz nazwał go „Świętym Graalem świata wędkarstwa”.

Natura lubi zaskakiwać, a ludzie nieustannie od zarania dziejów próbują wyjść jej naprzeciw i jak najwięcej się o niej dowiedzieć. Mimo wielu naukowych badań wciąż jest wiele do odkrycia. Wielu chce głębić tajemnice kosmosu, oceanów, a także zwierząt. Choć trudno w to uwierzyć, to nie wszystkie gatunki są nam jeszcze znane. A niektóre są bardzo trudno uchwytne. Mimo to pasjonaci się nie poddają i robią wszystko, by dokonać nowych odkryć.

Złowiona ryba to szansa na nowy rekord świata

Art Weston i Kirk Kirkland z Sam Rayburn Lake w Teksasie w USA mogą być z siebie dumni. Wędkarzom udało się wyłowić wyjątkowy okaz ryby o nazwie niszczuka krokodyla. Złowiona ryba miała pokaźne rozmiary – ważyła prawie 130 kg i mierzyła aż 2,5 metra! Dumni wędkarze podkreślili, że przez 72 lata nikomu nie udało się złapać tak dużego okazu ryby z tego gatunku.

Cały połów został udokumentowany i jeśli zostanie zatwierdzony przed odpowiednie osoby, to Weston i Kirkland ustanowią nowy rekord świata i pobiją ten z 1951 roku. O wyjątkowym połowie Kirk Kirkland poinformował na Facebooku. Tam nie tylko zamieścił zdjęcia, ale także przyznał, że połów był dla niego wyjątkowy, a okaz nazwał „Świętym Graalem świata wędkarstwa”.

Wędkarz i łowca rekordów świata Art Weston razem ze mną zrobił to, czego nie udało się żadnemu innemu wędkarzowi łowiącemu niszczuki krokodyle przez 72 lata… złowić rybę większą niż stanowi rekord świata, który został ustanowiony wiele lat temu na brzegu rzeki Rio Grande. - napisał w social mediach.

Po zrobieniu zdjęć i dokładnym zmierzeniu ryba została wypuszczona z powrotem do wody. Niszczuka krokodyla to wyjątkowy gatunek. W świecie wędkarzy jest niezwykle ceniona ze względu na rozmiar i wygląd. Jak sama nazwa wskazuje, przypomina połączenie szczupaka i krokodyla.

