To imię skradnie serca Polaków? Tak nazwano pierwsze dziecko urodzone w 2024 roku

Wybór imienia dla dziecka to dla wielu przyszłych rodziców nie lada wyzwanie. W dobie oryginalnych imion jest w czym wybierać. Klasyczne imiona często zastępowane są tymi bardziej nietypowymi, choć według statystyk dla Polaków wciąż ważna jest tradycja. Każdego roku, publikowane są zestawienia imion, które były w danym okresie najpopularniejsze. Jak to będzie w 2024 roku? Czy najpopularniejsze imię dla chłopca będzie miało związek z tym, jakie zostało nadane pierwszemu dziecku urodzonemu w 2024 roku?

Jakie imię nadano pierwszemu dziecku urodzonemu w 2024 roku?

Według wielu źródeł pierwszym dzieckiem urodzonym w 2024 roku jest chłopiec, który na świat przyszedł 1 stycznia, minutę po północy w Centrum Zdrowia w Mikołowie w województwie śląskim. W mediach społecznościowych szpital pogratulował rodzicom, jednocześnie informując, że w chwili narodzin chłopiec ważył 3780 g i mierzył 57 cm. W poście poinformowano również, że maluch otrzymał imię Tymon. Imię wciąż nietypowe, ale być może na przestrzeli lat, to się zmieni. Jak podaje portal Radiozet.pl obecnie w Polsce żyje 35277 mężczyzn o tym imieniu. W 2022 roku imię to otrzymało 3170 chłopców. Mimo iż Tymon nie znalazł się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych imion, to uplasował się na wysokim miejscu.

Z pewnością imię spodoba się osobom, które zwracają uwagę na znaczenie. Tymon pochodzi z języka greckiego i oznacza „ten, który czci”. Dawniej imiona te nadawano chłopcom, aby ci odznaczali się zarówno wyjątkowym męstwem, jak i dobrym sercem.

Źródło: Antyradio/Radio Zet/Facebook

