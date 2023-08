Ogromna awaria banku. Klienci wypłacali pieniądze, których... nie mieli

Wyobraźcie sobie następującą sytuację. Idziecie do bankomatu, wpisujecie pin i wybieracie wyższą kwotę, niż jest ona dostępna na waszym koncie. Co robi bankomat? Wypłaca ją!

Brzmi jak żart albo spełnienie marzeń. Taką wpadkę zaliczył jeden z europejskich banków. Klienci ustawiali się w kolejce po „darmowe” pieniądze.

Irlandzki bank wypłacał pieniądze, których nie było

To były chyba najszybciej zdobyte przez wielu pieniądze. Jeden z banków w Irlandii miał dość sporą awarię systemu informatycznego. Z tego względu przez pewien czas pojawiła się możliwość wypłacenia pieniędzy, których klienci nie mieli na koncie. W ten sposób niektórzy pobrali z bankomatów nawet tysiąc euro. Niestety ich radość nie trwała długo.

Wieść o wtorkowej awarii systemu bankowego w Bank of Ireland rozniosła się po sieci w zawrotnym tempie. Social media zalała informacja o „darmowej” gotówce, więc nie trzeba było długo czekać, żeby zobaczyć Irlandczyków tłumnie ustawiających się w kolejkach do bankomatów. Ludzi było tak dużo, że do pilnowania porządku zaangażowano służby. Głównie w Dublinie i kilku innych miastach.

Problem techniczny był dość dziwny, bo podczas gdy część klientów została odcięta od bankowości internetowej, inni mogli bez limitu wypłacać bądź przelewać gotówkę. Co najlepsze saldo ich konta po transakcji nie uległo zmianie.

Bank przeprasza i chce… zwrotu pieniędzy

Z pewnością wielu z nas chciałoby załapać się na taką okazję, jednak również to miało swoje konsekwencje. Problem został zażegnany w środową noc, bank przeprosił klientów i niestety przekazał dość bolesną informację. Pieniądze wypłacone bądź przelane z kont klientów będą potrącane. Jednocześnie w oświadczeniu placówka zadeklarowała, że każdy, kto z tego powodu znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, może skontaktować się osobiście z firmą.

