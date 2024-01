Ta polska gra będzie hitem 2024 roku? Czeka na nią już 2 mln graczy

Polak zajmuje się tworzeniem gry, która rozpala wyobraźnię m.in. fanów historii oraz ludzi kochających budować coś z niczego. Manor Lords jest tworzone przez jednoosobowe studio Slavic Magic, a zadebiutuje we wczesnym dostępie już 26 kwietnia 2024 roku. Najpierw na PC, a potem również na konsolach Xbox Series X/S.

Manor Lords będzie hitem 2024 roku?

Zastanawianie się nad wielkim potencjałem tej gry nie wynika wyłącznie z tego, że jest polska. Ta pozornie skromna produkcja zdołała zebrać imponujące grono fanów, którzy jeszcze przed premierą są realnie zainteresowani zakupem oraz śledzą kolejne etapy jej tworzenia.

Konkretniej mówiąc chodzi o to, że na tę polską strategię czeka aż 2 mln graczy z całego świata, którzy postanowili dodać ją do swojej listy życzeń Steama (najpopularniejsza platforma do sprzedawania gier).

Reasumując, Manor Lords już od dłuższego czasu zajmuje niezwykle wysoką, drugą pozycję na liście najbardziej wyczekiwanych gier Steama. Gra jest strategią czasu rzeczywistego z elementami city buildera osadzonego w realiach średniowiecznych.

Nie dość, że będzie można wsiąknąć w zaawansowane możliwości związane z budowaniem własnej osady, to jeszcze produkcja oferuje taktyczne bitwy na wielką skalę. W końcu średniowieczni władcy nie mogli sobie pozwolić na zignorowanie ścieżki wojennej.

