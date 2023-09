Szokujące odkrycie 3 lata po ślubie. Teraz już za późno na zmiany

Życie często płata jakieś figle, bo na przykład kasjerka w sklepie poprosi nas o dwa grosze, których akurat nie mamy w portfelu. Innym razem okaże się, że nasza żona w gruncie rzeczy jest kuzynką, więc trzy lata spędzone w małżeństwie są teraz lekko niezręczne… Sami wiecie jak to bywa.

Niefortunny zbieg okoliczności

Co tu dużo mówić? Tak wyszło! Zakochali się, a potem się pobrali i spędzili razem piękne 3 lata życia. To szczęśliwa para ze Stanów Zjednoczonych, która w pewnym momencie zrozumiała coś na swój temat, więc zwyczajnie podzieliła się tym z całym światem. Tylee i Nick Waters wrzucili na TikToka krótki filmik z wyjaśnieniami. O dziwo materiał okazał się internetowym hitem.

Dopiero po trzech latach odkryli, że tak naprawdę są spokrewnieni. Czy to faktycznie dramat? Dla Tylee i Nicka to przede wszystkim powód do śmiechu, bo nie zamierzają rezygnować z dotychczasowego życia, tylko i wyłącznie dlatego, że są spokrewnieni. Pod filmikiem jest krótki komentarz: „Chciałbym żartować”, który ma być potwierdzeniem tego, iż informacja nie jest jakąś formą dowcipu.

Para ma do tego dystans, a ludzie w komentarzach również zaczęli się śmiać. Niejaka Rachel napisała: „Kiedyś randkowałam z facetem, który miał identyczne nazwisko. Musieliśmy się upewniać, że nie jesteśmy faktycznie spokrewnieni”. Z kolei Leah pisze: „Właśnie dlatego moja mama chce wiedzieć z kim się umawiam. Dzięki temu daje mi informacje, czy to nie jest ktoś z rodziny. W mieście jest wielu krewnych”.

Podsumowując, Tylee i Nick mają dobre humory i chętnie śmieją się z dziwnych faktów na swój temat. Wstawili kolejny filmik, w którym mieli przekazać parę ciekawostek, więc napisali, że obchodzą urodziny tego samego dnia, są kuzynami, a ludzie często im mówią, że są do siebie podobni.

