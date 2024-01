UE chce surowych limitów dla części kierowców. Chodzi o trzeźwość

Unia Europejska dąży do wprowadzenia przepisów odnośnie limitów alkoholu we krwi dla części kierowców. O jaką grupę chodzi?

Na drogach w krajach europejskich każdego dnia dochodzi do wielu wypadków. Wciąż nie brakuje sprawców, którzy kierowali pod wpływem alkoholu. Unia Europejska postanowiła wprowadzić w życie plan, który miałby na celu podjęcie kroków, które ograniczyłyby, a z czasem całkowicie uporały się z pijanymi kierowcami.

Pijani kierowcy to wciąż duży problem, z którym zmagają się władze wielu państw. Unia Europejska postanowiła zadziałać w tym zakresie. Ma ambitny plan o nazwie Vision Zero, który zakłada, że do roku 2050 na drogach państw członkowskich nie będzie ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Do tego czasu bezpieczniejsze będą nie tylko samochody, ale także kierowcy będą ostrożniej jeździć.

Zerowy limit alkoholu dla części kierowców

Unia Europejska postanowiła przyjrzeć się limitom dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi kierowców. Nowa dyrektywa, dotycząca prawa jazdy ma poruszać właśnie ten punkt. W ramach projektu opublikowanego przez Komisję Transportu i Turystyki wyraźnie zaznaczone jest, że część kierowców nie będzie mogła przekroczyć limitu 0,0 promila we krwi. Zapis ten ma dotyczyć młodych kierowców, którzy otrzymali swoją pierwszą kategorię prawa jazdy. Każdy młody kierowca objęty byłby okresem próbnym, który wynosiłby 2 lata. Według dyrektywy to właśnie ta część kierowców powoduje najwięcej wypadków. Mają też mniejsze doświadczenie, umiejętności oraz świadomość ryzyka. Surowsze przepisy według propozycji nie dotyczyłyby tylko osób z kat. A2 i A. Co w przypadku złamania przepisu? Wówczas konsekwencje byłyby zdecydowanie surowsze niż w przypadku kierowców z większym doświadczeniem. Warto wspomnieć, że obecnie limit w Polsce to 0,2 prom.

Źródło: Antyradio/Auto-swiat.pl/Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego

