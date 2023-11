Ludzie go nienawidzą. Pan młody wpadł na „genialny” pomysł [WIDEO]

Atmosfera zrobiła się odrobinę zbyt sztywna? To nic, bo właśnie od tego są różnego rodzaju psikusy! Jeżeli ktoś potrafi sięgnąć po dobry żart i w dodatku zrobi to w odpowiedniej chwili, to ma gwarancję tego, że wszyscy będą zadowoleni. No dobrze, ale czy tutaj mamy do czynienia z czymś takim? A może pan młody podjął bardzo złą decyzję, gdy uznał, że wysmaruje twarz panny młodej tortem?

Pan młody przesadził? Internautki są wściekłe…

Nie dość, że panna młoda ewidentnie nie była zadowolona z tego żartu, to jeszcze wykonawca psikusa dorobił się grona wściekłych internautek, które chętnie go krytykują. Wśród komentarzy można znaleźć m.in. takie wypowiedzi:

wzięłabym rozwód XDDDD

Dziś ślub jutro rozwód

Nie wiem kim jest ten facet ale właśnie go znienawidziłam mimo tego że mi nic nie zrobił

Rozwód

Rozwiodłabym się

Jak można zniszczyć najlepszy dzień w życiu

W ogóle nie bawi

Bez sensu, chyba bym się wkurzyła

Skoro już jesteśmy przy weselnych tematach, to warto przypomnieć o tym, iż kiedyś zastanawialiśmy się nad sensem tzw. koszyków ratunkowych. Pewien bloger starał się zwrócić uwagę na fakt, że jeśli ktoś na poważnie musi się „chować w kiblu”, żeby wypić trochę alkoholu, to może jest tu realny problem. Jeżeli natomiast chcemy pozostać przy temacie specyficznego poczucia humoru, to informowaliśmy, że Anglik jest w ciężkim szoku, ponieważ obejrzał „13 posterunek”.

Źródło: Antyradio/TikTok

