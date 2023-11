Jak poradziła sobie Polska na Eurowizji Junior? „Totalnie ustawione”

Całkiem niedawno mieliśmy okazję przypominać, że ceniona przez wielu Eurowizja Junior odbędzie się już 26 listopada 2023 roku we Francji. Aktualnie mamy już to wielkie wydarzenie za sobą, a Polskę reprezentowała Maja Krzyżewska, która wykonała piosenkę „I Just Need a Friend”.

Przypominamy, że 12-letnia wokalistka została wyłoniona w specjalnym odcinku „Szansy na sukces” i pochodzi z Szeszupka w gminie Jeleniewo, a więc małego, spokojnego miasta. Ponadto w jednej ze swoich pierwszych wypowiedzi po finałowym odcinku „Szansy na Sukces” podkreśla, że taka wygrana to niesamowite uczucie oraz przygoda na całe życie.

Kto wygrał Eurowizję Junior 2023?

W wynikach tegorocznego konkursu wielu interesuje przede wszystkim Polska, więc trzeba zacząć od tego, iż nasza reprezentantka w Nicei wystąpiła jako dziewiąta. Po tym jak zaśpiewała utwór „I Just Need a Friend”, w rankingu jurorskim udało jej się zdobyć 69 punktów, natomiast od telewidzów zdobyła 55 punktów. Ostatecznie Maja Krzyżewska zajęła szóste miejsce.

Dla Francji jest to trzecie zwycięstwo w historii oraz drugie z rzędu. Zoé Clauzure, 21. zwyciężczyni dziecięcej Eurowizji jest nastoletnią pianistką z Montrouge. Wcześniej miała już okazję występować na scenie oraz nagrała kilka singli. Przy okazji warto dodać, że niektórzy internauci pokazali swoje niezadowolenie, ponieważ wśród komentarzy dało się znaleźć m.in. takie wpisy:

Jedna wielka ustawka

Ustawione jak nic

Scam jakiś lol

Właśnie przez to nienawidzę Eurowizji Junior. Totalnie ustawione

Na koniec przypominamy, że pisaliśmy również o tym, iż w „1 z 10” padł rekord wszech czasów, a później okazało się, że Artur Baranowski jednak nie wystąpi w finale „1 z 10”.

Źródło: Antyradio/junioreurovision.tv

