Widziała się z Perrym chwilę przed śmiercią. Zdradziła, w jakim był stanie

Informacja o śmierci aktora Matthew Perry’ego poruszyła całym światem. Fani z każdego zakątka świata są wstrząśnięci informacją o odejściu serialowego Chandera z „Przyjaciół”. Aktor został znaleziony w wannie. Obecnie ustalane są przyczyny jego śmierci. Aktorka Lisa Kudrow w rozmowie z „Daily Mail” opowiedziała o swoich przypuszczeniach.

Co Matthew robił przed śmiercią? Billy Bush zdradził szczegóły

Podczas gdy służby wciąż działają i próbują ustalić przyczynę śmierci gwiazdora, media próbują zdobyć jak najwięcej szczegółów z życia Perry’ego i tego, co działo się tuż przed jego śmiercią. Jak ustalono na kilka godzin przed tragicznymi wydarzeniami, aktor jak co dzień udał się na kort, aby pograć w pickleballa. Była to jego codzienna rutyna, która pomagała mu w walce z uzależnieniami. Więcej szczegółów w sieci podał prezenter radiowy Billy Bush, który opisał relację znajomej Matthew.

Rozmawiałem z kobietą, z którą dzisiaj i każdego ranka grał. Jest w szoku, uwielbiała Matta… Powiedziała, że dzisiaj i w ciągu ostatniego tygodnia był zmęczony. Trochę bardziej niż zwykle. Grał przez godzinę i poszedł do domu.

Do tematu samopoczucia aktora odniósł się także jego trener Matt Manasse, który wyznał, że sport pomagał aktorowi powrócić do zdrowia.

Wierzył, że pomoże mu to w powrocie do zdrowia. Świetnie mu szło. Kochał nasze zajęcia. Spotykaliśmy się 5 razy w tygodniu. Z czasem zaczął robić niesamowite postępy. Zawsze wszystkich rozbawiał na korcie. Widać było, że zależy mu na wygranej. Był szczerym, dobrym facetem.

