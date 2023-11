Który artysta rockowy sprzedał najwięcej biletów koncertowych? Spore zaskoczenie

Jak donosi serwis Loudwire, U2 może się pochwalić sprzedażą ponad 28 mln biletów. Mimo tego, niezwykle podobny wynik uzyskało także The Rolling Stones, a w tego typu ciekawostkach należy pamiętać o tym, że zajmujące się tym portale, jak np. Billboard, mogą aktualizować dane z różnego rodzaju opóźnieniami.

Szokujące liczby, trudno w to uwierzyć

W przypadku The Rolling Stones, aktualizacja informacji w temacie może pochodzić z 2022 roku, natomiast U2 może mieć dane, które pochodzą nawet z 2021 roku. Oznacza to, że mimo ogólnych założeń, iż różnica między zespołami to jakieś 300 tys. biletów… prawda może być zupełnie inna.

Dziennikarze przekonują, że to niewątpliwie ciekawy temat, lecz warto pamiętać, że luka dzieląca U2 i The Rolling Stones może wyglądac trochę inaczej (gdyby dysponowano idealnym zbiorem danych).

Do tego jeszcze Pollstar opublikowało raport, z którym na pewno warto się zapoznać, a wygląda on następująco:

5. Elton John (19,756,467 biletów)

4. Bruce Springsteen & The E Street Band (20,845,687 biletów)

3. The Rolling Stones (22,137,799 biletów)

2. Dave Matthews Band (23,279,056 biletów)

1. U2 (26,178.043 biletów)

Dane bywają zróżnicowane, lecz ostatecznie są dobrym wglądem do muzycznego świata. My natomiast przypominamy, że Thirty Seconds to Mars ogłosił koncert w Polsce w 2024. Miłośników muzyki może też zaciekawić następująca informacja: Mystic Festival 2024 z kolejnym headlinerem.

