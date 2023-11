Wielki powrót TSA! Jesteście gotowi na nowy singiel „Bejbe”? [WIDEO]

Całkiem niedawno mieliśmy przyjemność informować was o tym, że TSA zagra koncert w Spodku już w grudniu. To zrozumiałe, że tego typu informacje wywołują masę emocji u fanów legendarnego zespołu, jakim jest TSA. Trzeba jeszcze dodać, że gdy robi się naprawdę dobrze, to oczywiście zawsze może być jeszcze lepiej! W związku z tym przechodzimy do kolejnych wieści o TSA.

Ludzi przepełniała pozytywna energia, gdy mogli cieszyć się z faktu, że legenda metalu powraca. Nie jest tajemnicą, iż TSA zapowiedziało nowy singiel i album. Z kolei teraz nadszedł czas na to, by podkreślić, że kawałek „Bejbe” został udostępniony!

Śmiało! Posłuchajcie „Bejbe”

TSA to prawdziwa legenda, więc miłośnicy dobrej muzyki są przeszczęśliwi i chętnie zabierają się za słuchanie utworu „Bejbe”, który jest zapowiedzią nowych nagrań TSA Dream Team.

Oglądaj

Po śmierci Andrzeja Nowaka, współzałożyciela grupy, zespół podjął decyzję o tym, żeby pozostać w czteroosobowym składzie. Pod oficjalnym materiałem wstawionym na YouTube możemy przeczytać, że Paweł Mąciwoda wyraźnie podkreślił: „Andrzej Nowak jest po prostu nie do zastąpienia”.

Na koniec przypominamy, iż wcześniej pisaliśmy m.in. o tym, że Bruce Dickinson zagra w horrorze nawiązującym do ABBY! Ponadto wspominaliśmy o pewnej ciekawostce, mianowicie Freddie Mercury nie podzielał opinii swych fanów.

