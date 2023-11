Prawdziwa legenda rocka zagra w Polsce! Na koncie 17 nagród Grammy

W informacji prasowej możemy przeczytać, że 17-krotny zdobywca nagrody Grammy – Sting, wystąpi na dwóch wyjątkowych koncertach My Songs: 6 czerwca 2024 roku w ERGO ARENIE w Gdańsku/Sopocie oraz 7 czerwca 2024 roku w Atlas Arenie w Łodzi.

Wszyscy zainteresowani powinni zwrócić uwagę na fakt, że ogólna sprzedaż biletów rozpocznie się 24 listopada 2023 roku na stronie www.livenation.pl. Sting w towarzystwie zespołu rockowego zaprezentuje swoje najbardziej znane i lubiane przeboje, napisane podczas niezwykłej kariery, zarówno jako członka The Police, jak i artysty solowego.

Sting i wielkie show dla muzycznych maniaków

Trzeba przyznać, że zapowiada się ponadczasowe show, w którym Sting zabierze się za wykonanie takich hitów, jak chociażby „Fields of Gold”, „Roxanne”, „Every Breath You Take”, „Message in a Bottle” i wiele innych kultowych utworów.

The Times doceniło ostatnie występy Stinga, które zostały uznane za „masterclass”, a o artyście mówią:

Sting pozostaje niezaprzeczalnie utalentowanym wykonawcą z bogatym dorobkiem artystycznym.

Dodatkowo The Telegraph pisze o „niespotykanej przyjemności”, a sam Sting został okrzyknięty przez The Guardian „bezkonkurencyjnym” za swój „niezrównany kunszt w komponowaniu muzyki pop”.

Fot. Materiały prasowe

Dostęp do przedsprzedaży

Członkowie fanklubu Stinga będą mieli dostęp do przedsprzedaży na stronie www.sting.com. Przedsprzedaż dla klientów i osób zainteresowanych ofertą Citi Handlowy rozpocznie się w środę, 22 listopada o godzinie 10:00.

Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster rozpocznie się w środę, 22 listopada o godz. 12:00. Sprzedaż ogólna rozpocznie się w piątek, 24 listopada na LiveNation.pl o godz. 10:00. Więcej informacji o trasie, biletach oraz działalności fan clubu można znaleźć na stronie www.sting.com.

