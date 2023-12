Mick Mars pokazuje drugi singiel. Świetny teledysk! [WIDEO]

To ważne wydarzenie, bo fani z całego świata mogą celebrować chwilę, jaką jest opublikowanie następnej porcji z twórczości Micka Marsa, byłego gitarzysty Mötley Crüe. Muzyczne legendy zawsze cieszą się sporym uznaniem i z pewnością warto czekać na wszystko, co starannie przygotowują w celu zadziwienia swych miłośników.

Warto posłuchać „Right Side of Wrong”

Jak donosi m.in. Teraz Muzyka, solowy debiut Micka Marsa jest coraz bliżej, a niecierpliwi mogą się zająć oglądaniem teledysku „Right Side of Wrong”.

Oglądaj

Niektórzy mogą dojść do wniosku, że atmosfera panująca w nagraniach jest lekko niepokojąca. W końcu mamy tu ponury las, a do tego jeszcze przedziwne ujęcie, na którym… dochodzi do rozerwania człowieka na dwie osoby, które mogą symbolizować swoje przeciwieństwa. Przypominamy, że premiera „The Other Side of Mars” ma się odbyć 23 lutego 2024 roku.

