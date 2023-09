Czym jest fexting, który rujnuje dzisiejsze związki?

Z pewnością zdarzyło wam się widzieć osoby, które energicznie z groźną miną stukały palcami w klawiaturę. A może wam też zdarza się tak robić? To fexting. Z angielskiego połączenie dwóch słów „fight”, czyli walczyć oraz „texting” - pisać wiadomości. To nic innego, jak kłócenie się przez komunikator internetowy lub smsy. Do czego to prowadzi? W większości przypadków nie rozwiązuje problemów, a stwarza nowe.

Dlaczego fexting może zaszkodzić?

Gdy kłócimy się z kimś twarzą w twarz, widzimy jego mimikę, gesty oraz słyszymy ton głosu, do których możemy się odnieść. To także wpływa na dalszy rozwój kłótni lub sprawia, że szybciej dojdziemy do porozumienia. W przypadku wymiany wiadomości tekstowych, takiej możliwości nie mamy, co dodatkowo utrudnia sprawę. Musimy zdawać się na ewentualne emotikony, które nie zawsze oddają rzeczywisty obraz sytuacji. Przeprowadzając rozmowę twarzą w twarz, słyszymy, w jaki sposób brzmiały dane słowa. Podczas wiadomości na różnego rodzaju komunikatorach trudno jest dobrze to zinterpretować. Często więc może się zdarzyć, że zarzucimy komuś złe zachowanie lub sami zostaniemy negatywnie ocenieni lub nasz przekaz nie zostanie prawidłowo odczytany.

W konsekwencji prowadzi to do jeszcze większych problemów. Zamiast rozwiązać jedną rzecz, powstają kolejne problemy i konflikt się zaostrza.

Pozytywne strony fextingu

Dlaczego fexting jest tak bardzo popularny? Wszystko przez to, że wiele rzeczy dzieje się w internecie i to również tu dużo czasu spędzają młodzi ludzie, którzy w taki sposób wolą załatwiać trudne sprawy.

Psychoterapeutka kliniczna Jaime Mahler w rozmowie z Insider wytłumaczyła, dlaczego ta forma zdobyła tak dużą popularność.

Jedni decydują się na fexting ze względu na wygodę, drudzy wybierają ten sposób porozumiewania się, bo chcą mieć więcej czasu na przygotowanie precyzyjnej odpowiedzi. - wyjaśniała.

Fexting może też mieć pozytywne strony. Dla niektórych osób, jak np. dla introwertyków taka forma lepiej wpływa na ich samopoczucie i w ten sposób łatwiej będzie im wyrazić, swoje zdanie. Niekiedy może to też być pomocne dla osób porywczych. Ta metoda pozwala bardziej zapanować nad emocjami.

Fexting sam w sobie nie jest złą metodą wyjaśniania spraw, o ile nie jest głównym do tego narzędziem. Z wyżej wymienionych względów, zawsze najlepiej wyjaśniać nieporozumienia na żywo.

