Najlepszy tekst na podryw? Ekspertka zdradza złotą formułę

Internetowe znajomości bywają różne i również różnie się kończą. Czasem już na starcie nie mają żadnych szans. Wiele osób skreśla drugą osobę już po jednej otrzymanej wiadomości. Osoby chcące rozpocząć konwersację mają nie lada zagwozdkę, jak zacząć rozmowę , aby nie zrazić do siebie osoby i przy okazji nie okazać się największym nudziarzem.

Ekspertka zdradza najlepszy tekst na podryw

Pierwsza wiadomość jest zawsze bardzo ważna i jednocześnie dość stresująca. To od niej zależy, jak potoczy się dalsza znajomość i jak zostaniemy odebrani. Trenerka i edukatorka seksualna Niki Davis-Fainbloom zdradza, jak należy rozpocząć pierwszą wiadomość w aplikacji randkowej, by nie zrazić do siebie drugiej osoby.

Przede wszystkim zwraca uwagę, aby pierwsza wiadomość nie była zbyt obszerna. Wylewność może sprawić, że zostaniemy odebrani jako osoby narzucające się i zbyt irytujące. To może jedynie przestraszyć drugą stronę. W rozmowie z „Feast Magazine” kobieta mówi o zasadzie „średniej długości wiadomości”. Zapomnij zatem o banalnym „Cześć, co słychać?”. To zbyt nudne i oczywiste. Poza tym jest to pytanie, na które trudno odpowiedzieć osobie, której jeszcze dobrze nie znamy.

Jak więc należy zacząć wiadomość? Trzeba znaleźć złoty środek. Długość wiadomości powinna być przemyślana. Poznając osobę przez internet, najlepiej jest nawiązać do czegoś, co zaintrygowało nas na jej profilu.

W epoce cyfrowej, gdzie profile umożliwiają wgląd w życie, hobby i aspiracje danej osoby, metoda ta okaże się skutecznym sposobem na nawiązanie kontaktu. – wyjaśnia.

Może to być odniesienie do podróży, jedzenia, ulubionej książki czy ukochanego zwierzaka. Trenerka zwraca uwagę, że opiekunowie zwierząt uwielbiają komplementy na temat ich ukochanych pupili. Ponadto ortografia to klucz do sukcesu. Liczne językowe błędy nie są mile widziane. Niki Davis-Fainbloom mówi również o porze wysłania wiadomości. Wyjaśnia, że nocne godziny nie są dobrym czasem na wysyłanie pierwszej wiadomości, ponieważ może zostać źle odebrana. Jeśli nie dostaniemy odpowiedzi na naszą wiadomość, nie traćmy czasu na ponowne pisanie. Brak odpowiedzi to również odpowiedź, zauważa ekspertka.

Częstotliwość wysyłanych przez Ciebie wiadomości odgrywa kluczową rolę w tym, jak jesteś postrzegany. Bombardowanie kogoś wieloma wiadomościami w krótkim odstępie czasu może wydawać się zbyt nachalne. [...] Poszanowanie czyichś granic i prawa do reagowania na własnych warunkach jest kluczem do budowania zdrowych i wzajemnie satysfakcjonujących relacji. Okazując szacunek dla czasu i uczuć tej osoby, okazujesz dojrzałość i prawdziwe zainteresowanie nawiązaniem z nią kontaktu, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do bardziej znaczących interakcji. - wyjaśnia Davis-Fainbloom.

