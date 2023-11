„Szczęście” da się zwiększyć... naukowo. „To zdziałało cuda w moim życiu”

Ludzie są różni, bo jedni będą twierdzić, że niczego im nie brakuje, a drudzy skupią się na tym, iż mają wielkiego pecha w życiu, nic im nie wychodzi, a szanse na powodzenie zawsze będą niskie. Kto wie, być może jednym z kluczowych elementów jest właśnie sekretny sposób tiktokerki, która twierdzi, że jej metoda naprawdę działa?

Klucz do sukcesu!

Na początku kobieta zaznacza, że ten sposób zdziałał w jej życiu cuda. Później przechodzi do wyjaśniania, iż pewnego dnia profesor z uczelni zaprosił studentów na zewnątrz i obiecał fajną zabawę. Wszyscy się zgodzili, a gdy tylko stanęli pod gołym niebem, zostali poproszeni o to, żeby dobrać się w grupy po pięć osób.

Studenci zastosowali się do instrukcji i już po chwili wszyscy byli zebrani w niewielkich grupkach. To właśnie wtedy profesor powiedział:

Zamknijcie oczy i niech każdy pomyśli o tym, czego potrzebuje.

Tiktokerka wyjaśnia, że chodziło o takie rzeczy, jak np. samochód na najbliższe wakacje, praktyka w firmie technologicznej itd. Cokolwiek, co akurat jest potrzebne tej osobie w nadchodzącej przyszłości. Gdy wszyscy byli już gotowi i pomyśleli o swoich potrzebach, nadszedł czas na drugi etap całej zabawy. Profesor wyjaśnił, że teraz każdy powinien podjąć ten temat w grupie, wyjaśnić swoje potrzeby i wysłuchać co inni mają do powiedzenia.

Ta zaskakująco prosta zabawa przełożyła się na szokująco skuteczne rezultaty. Otóż okazało się, że dzięki rozmawianiu z innymi ludźmi, większości studentów udało się dojść do celu. Dlaczego? Bo niemal zawsze ktoś inny był w stanie pomóc!

Bardzo chcesz mieć samochód na wakacje? Ja akurat wyjeżdżam do Europy i mogę ci wypożyczyć moje auto. Koniecznie chcesz praktyki w firmie technologicznej? Mój ojciec pracuje w takiej firmie i może ci to załatwić. Właśnie tak w uproszczeniu wygląda rozwiązywanie problemów w grupie osób skorych do wzajemnej pomocy. Nie każdy znalazł rozwiązanie w swojej małej grupce, więc kluczowe było otworzenie się na jeszcze więcej ludzi. Chodzenie ze swoimi potrzebami do kolejnych grup, tylko zwiększało szanse na sukces.

