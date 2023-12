Zmierz się z trudnym testem i policz ósemki. Jest ich sporo

Uważasz się za mistrza w rozwiązywaniu łamigłówek? To spróbuj zmierzyć się z tą zagadką i odpowiedz na pytanie, ile widzisz ósemek.

Wszelkiego rodzaju testy na spostrzegawczość nie tylko są fajną formą zabawy, ale także pomogą poćwiczyć mózg. Internet pełen jest zagadek. Nie brakuje też iluzji optycznych i psychotestów, które cieszą się olbrzymią popularnością. Dzięki nim można poznać kilka słów o sobie. Wielu internautów przekonuje, że odpowiedzi faktycznie są zgodne z ich charakterem.

Policz wszystkie ósemki na obrazku

Przychodzimy z kolejnym testem na spostrzegawczość. Był już obrazek, na którym trzeba było znaleźć ukryte zwierzę, a teraz czas na liczby. Spójrzcie na ilustrację i odpowiedzcie na pytanie, ile na obrazku jest wszystkich ósemek? Pamiętaj, że jest to podchwytliwe pytanie. Dobrze się przyjrzyj. Do wyboru są cztery odpowiedzi. Oto one:

4

5

7

9

Odpowiedź do testu

Na pierwszy rzut oka widzimy cztery ósemki. Po dłuższej analizie zauważymy pięć. Jednak wszystkich ósemek jest dziewięć i to właśnie jest prawidłowa odpowiedź. Jak je wszystkie policzyć? Nie zapomnijcie uwzględnić ósemek, które pojawiają się po tym, jak spojrzycie na ilustrację odwracając głowę.

Źródło: Antyradio/Kobieta.onet.pl/Instagram

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!