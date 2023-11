Miss Nepalu robi furorę w sieci. Już przeszła do historii [FOTO]

Większość osób pomyśli sobie, że w konkursach piękności biorą udział przede wszystkim wysokie i szczupłe kobiety. W gruncie rzeczy jest to zgodne z rzeczywistością, lecz ostatnio dochodzi do pewnych zmian w tym świecie…

Oglądaj

Ta 23-letnia dziewczyna jest modelką typu plus-size, która nie wstydzi się swych krągłości. Jane Dipika Garrett wzięła udział w prestiżowym konkursie Miss Universe 2023, dumnie reprezentowała swój kraj, a do jeszcze udało jej się trafić do grona top 20 modelek! Dipika Garrett jest za to bardzo wdzięczna, o czym napisała na swoim Instagramie.

Jestem tak bardzo szczęśliwa, ponieważ otrzymałam ogrom wsparcia od milionów ludzi! Dziękuję za wasze wsparcie. Top 20! To zaszczyt znaleźć się w takim gronie i reprezentować miliony kobiet z całego świata, a do tego również mój kraj Nepal.

Jane Dipika Garrett zrobiła furorę na całym świecie

Co prawda nie udało się jej zdobyć pierwszego miejsca w Miss Universe 2023, lecz 23-letnia modelka stała się prawdziwym fenomenem w światowych mediach! Miss Nepal uchodzi za pierwszą w historii modelkę plus-size, która brała udział w Miss Universe. Udzieliła komentarza m.in. dla serwisu Indy 100.

Dałam z siebie wszystko i to jest najważniejsze. Jestem bardzo dumna z możliwości reprezentowania piękna o prawdziwych wymiarach i łamania stereotypów z konkursów piękności.

Warto dodać, że niektóre fanki z całego świata zostawiają komentarze, w których przyznają, że sukces modelki plus-size wywołał u nich łzy szczęścia. Ponadto często zaznaczają, że są dumne z występu Dipiki Garrett.

Na koniec przypominamy, że wcześniej pisaliśmy o influencerce plus-size, która ma ważny apel do całej branży turystycznej. Wspominaliśmy także o tym, iż pewna terapeutka sypia z klientami i w ten sposób ratuje małżeństwa.

Źródło: Antyradio/Indy 100/DNA India News

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!