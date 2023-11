Ksiądz straszył dzieci zemstą diabła. Rzucał w nie kredą

Ludzie są oburzeni, ponieważ lekcje w szkole nie powinny przypominać tzw. patostreamów. Niestety to, co wydarzyło się w Gorlicach, to wyjątkowo skandaliczne zachowanie. Jak donosi m.in. serwis Gorlice Nasze Miasto, zbulwersowani rodzice postanowili przesłać oficjalną skargę na piśmie do dyrektora szkoły podstawowej.

Miał straszyć diabłem, przeklinać, rzucać kredą

Lista skandalicznych zachowań księdza jest długa, ponieważ zgodnie z doniesieniami, miał przeklinać, straszyć dzieci zemstą diabła, a nawet rzucać w nie gąbką i kredą. To nie koniec, ponieważ ksiądz miał pozwolić sobie również na groźby poronienia, skierowane do dziewczynek. Ponadto duchowny miał twierdzić, że w czasie Halloween dochodzi do gwałtów.

Dziennikarze przekazali, iż dokładna treść skargi nie została im udostępniona, a sama dyrekcja szkoły jedynie potwierdza, że faktycznie wpłynęło pismo. Warto dodać, iż Wojciech Zapłata, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Gorlicach, postanowił skomentować sytuację:

Zobowiązywaliśmy dyrektora podległej nam placówki do pilnego podjęcia działań w celu wyjaśnienia tego niedopuszczanego naszym zdaniem zachowania katechety.

Serwis TVN24 poinformował, że szkoła przekazała skargę rodziców do urzędu gminy. Podobno zdarzały się nawet takie sytuacje, w trakcie których katecheza była prowadzona przez uczniów, ponieważ w tym samym czasie duchowny spał w ostatniej ławce. Niestosowne zachowania księdza miały się wielokrotnie powtarzać. Sami rodzice uczniów mają być zainteresowani zmianą katechety, a do tego informują, iż nie zamierzają dłużej pozwalać dzieciom na uczęszczanie na lekcje religii, które będą prowadzone przez nietaktownego księdza.

