Broda tej kobiety jest tak długa, że pobiła światowy rekord

Wizyta u ginekologa przełożyła się na kilka badań, które pozwoliły odkryć, że Erin cierpi na zespół wielotorbielowatych jajników, znany także pod skrótem PCOS, czyli polycystic ovary syndrome. Zaburzenia hormonalne przyczyniły się do nietypowych objawów, do których można zaliczyć m.in. zarost na twarzy.

Erin Honeycutt w końcu zaakceptowała swój wygląd

Łatwo sobie wyobrazić, że młoda dziewczyna nie będzie miała łatwiejszego życia, gdy jednym z jej problemów okaże się regularnie powracający, zaskakująco intensywny zarost na twarzy. Jakby tego było mało, Erin doznała kontuzji stopy w 2018 roku i niestety pojawiły się komplikacje.

Dziewczyna trafiła do szpitala, a problem z nogą przerodził się w martwicze zapalenie powięzi (necrotizing fasciitis). Nie dość, że Erin Honeycutt od dawna borykała się z rzadką przypadłością, to nagle okazało się, że znów doświadcza czegoś rzadko spotykanego, czyli ostrego zakażenia podskórnej tkanki łącznej, a do tego jeszcze gangreny.

Niezbędna była amputacja nogi. Erin Honeycutt zdecydowanie nie jest typem osoby, która łatwo się poddaje, dlatego szybko przystosowała się do swojej nowej rzeczywistości. W międzyczasie pojawiły się jeszcze problemy ze wzrokiem, ale to również nie było dla niej przeszkodą nie do pokonania. Kobieta szybko wzięła się w garść, znalazła kochającą żonę i zapuściła brodę!

Pierwsza myśl jest taka, że mamy tu historię o dziwnym zjawisku, czyli obfitym zaroście u dziewczyny. Jednak w rzeczywistości przypadek Erin Honeycutt, to życiowa opowieść na temat akceptacji swojego wyglądu, pokonywania ograniczeń i niepoddawania się w walce z problemami.

Wisienką na torcie jest fakt, że po zebraniu wystarczających pokładów pewności siebie i zaprzestaniu golenia twarzy, kobieta mogła sięgnąć po rekord Guinnessa za najdłuższą damską brodę na świecie (30 cm).

