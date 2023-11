Oto 8 typów inteligencji. Do której jest ci najbliżej?

Zagadnienia związane z psychologią interesują wiele osób. W sieci dużą popularnością cieszą się nie tylko naukowe artykuły opracowane przez ekspertów z dziedziny psychologii, ale też krótkie testy, które mają określić naszą osobowość.

Amerykański psycholog Howard Gardner w 1983 roku opracował teorię inteligencji wielorakiej. Koncepcja mimo upływu lat nie traci na popularności. Gardner jest zdania, że inteligencja to nie coś, z czym się rodzimy. Wręcz przeciwnie. Według niego to cecha, którą można wyćwiczyć i nabyć podobnie jak inne umiejętności. Ponadto uważa, że można ją w sobie rozwinąć bez względu na status finansowy czy pozycję społeczną. Wyróżnił on 8 typów inteligencji. Z którą się utożsamiasz?

Inteligencja lingwistyczna (językowa)

Inteligencja lingwistyczna dotyczy osób, które mają swobodę w formułowaniu wypowiedzi. Z łatwością przychodzi im także wyrażanie uczuć i myśli przy użyciu słów. Języki obce to dla nich pestka, bowiem chłoną je jak nikt inny. Rozmowa z innych przychodzi im z łatwością i również z łatwością potrafią mówić o swoich poglądach i przekonywać do nich innych.

Inteligencję tę można wyćwiczyć poprzez czytanie książek, oglądanie filmów, słuchanie audiobooków, granie w scrabble czy rozwiązywanie krzyżówek. Dobrze też jeśli będą one w obcym języku. Mówcy, dziennikarze, pisarze, prawnicy czy poeci to grupa osób, która często odznacza się inteligencją językową.

Inteligencja logiczno-matematyczna

Dotyczy ona osób, które z łatwością rozwiązują logiczne zadania. Uwielbiają zadania, które można racjonalnie wytłumaczyć, dlatego świat matematyki nie jest im obcy, a trudne obliczenia to dla nich nic strasznego. W życiu cechują się dobrą organizacją, konsekwencją i racjonalnym myśleniem. By wyćwiczyć w sobie tę inteligencję, należy grać w szachy, rozwiązywać łamigłówki, a także interesować się budową oraz naprawą sprzętów elektronicznych. Inteligencją logiczno-matematyczną wyróżniają się zatem inżynierowie, analitycy finansowi, informatycy, księgowi czy programiści.

Inteligencja wizualno-przestrzenna

Z tą inteligencją mają do czynienia przede wszystkim osoby, które świetnie komunikują się za pomocą obrazów. Jeśli chcą coś zrozumieć, to lepiej im to rozrysować niż tłumaczyć za pomocą słów. Są za pan brat z wszelkimi tabelkami, wykresami czy zdjęciami. Przestrzeń ich nie przeraża. Świetnie się w niej odnajdują i szybko ją zapamiętują. Wszystko to dzięki umiejętności zapamiętywania drobnych szczegółów. Cechuje ich dobra pamięć wzrokowa, dlatego dobrze sprawdzają się w takich zawodach jak architekt, grafik, pilot, projektant wnętrz, czy geodeta. Jak wypracować tę inteligencję? Można rysować, malować, lepić w glinie dużo czytać, robić zdjęcia czy tworzyć różnego rodzaju modele 3D i wizualizacje.

Inteligencja przyrodnicza (naturalistyczna)

Uwielbiają przebywać na łonie natury, obcować ze zwierzętami i zachwycać się roślinnością. Szanują prawa przyrody i nie pozwalają na łamanie ich praw. Posiadają dar odróżniania roślin i mają znakomitą orientację w terenie, co pozwala im na bezproblemowe odnalezienie się w lesie, który uwielbiają. Biwaki i kempingi to dla nich najlepsza forma spędzania wolnego czasu. Nic więc dziwnego, że swoją przyszłość wiążą z takimi zawodami jak: ekolog, ornitolog czy weterynarz.

Inteligencja muzyczno-rytmiczna

Ta inteligencja dotyczy osób muzycznie uzdolnionych. Piosenkarze, śpiewacy operowi, kompozytorzy i inne osoby związane ze światem muzyki. Są niezwykle wrażliwi na dźwięki i melodie. Nie mają absolutnie żadnego problemu z interpretacją dźwięku. Z łatwością uczą się gry na instrumentach, a muzyka towarzyszy im także podczas wykonywania codziennych obowiązków.

Inteligencja kinestetyczna (ruchowa)

Nie potrafią usiedzieć w miejsce, a ruch pomaga im wyrazić siebie. To także ich sposób na problemy. Nie lubią nudy i kochają, jak dużo się dzieje. Swoją przyszłość najczęściej wiążą ze sportem, ale także z tańcem, mechaniką, stolarstwem czy rzemieślnictwem. W ramach treningu uprawiają sport oraz wykonują różne prace manualne.

Inteligencja interpersonalna (społeczna)

To inteligencja, która ma szeroki zakres cech. Są to ludzie empatyczni i tolerancyjni. Potrafią słuchać innych i chętnie poznają nowe osoby. Nie ograniczają się tylko do jednego tematu, dlatego są lubiani. Można z nimi dyskutować o wielu różnych sprawach. Rozmawiając z inną osobą, bardzo często chcą je poznać, dlatego osoby z inteligencją interpersonalną spotykane są wśród psychologów, terapeutów czy pedagogów.

Inteligencja intrapersonalna (intuicyjna)

Asertywność, samodyscyplina, umiejętność wyrażania własnych poglądów. To cechy osób z inteligencją intrapersonalną. Najczęściej zajmują kierownicze stanowiska lub są trenerami. Uwielbiają poznawać samych siebie, co pozwala im panować nad własnymi emocjami. Są opanowani i są też świadomi własnych wad czy lęków.

