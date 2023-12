Pierwsze firmy wprowadzają „menedżera od L4”. Będą kontrolować pracowników

Osoby przebywające na L4 to dość powszechne zjawisko w wielu firmach. Oczywiście choroby nikt nie wybiera, jednak zdarza się, że zwolnienie z powodu problemów zdrowotnych jest nadużywane lub wręcz przeciwnie.

Zwolnienia L4 są utrapieniem dla pracodawców, zwłaszcza jeśli w ciągu tego samego czasu kilka osób z nich korzysta. W zależności od wielu czynników, jedni przebywają na zwolnieniu dłużej inni krócej. Aby rozwiązać problem, wiele organizacji rozważa zatrudnienie menedżera od L4.

W firmach, w których absencja chorobowa zaczyna stanowić duży problem organizacyjny, rekomendujemy utworzenie specjalnego stanowiska pracy dla menedżera ds. zarządzania absencją. Często są to po prostu osoby przesunięte z działów HR, które świetnie znają daną organizację – wyjaśnił prezes Conperio Michał Zając cytowany przez serwis prawo.pl.

L4 dużym problemem w firmach

Problem zwolnień L4 jest nie tylko duży, ale też złożony. W 2022 roku 40 procent Polaków nie wzięło zwolnienia. Na dane mogą mieć jednak wpływ inne umowy niż te o pracę. Z drugiej strony serwis next.gazeta.pl przypomina o danych z ZUS. Według nich w 2022 roku w Polsce zarejestrowano 27 mln lekarskich zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, na łączną liczbę 288,8 mln dni. To o prawie 1/3 więcej niż rok temu (20,5mln). Menedżer od L4 to nie osoba, która będzie weryfikować nasze zwolnienia lekarskie, ale ta, która nas na nie wyśle. Otóż wielu pracowników mimo choroby nie chce rezygnować z zawodowych obowiązków. Wówczas przychodzą do pracy i zarażają zdrowe osoby. W konsekwencji obniża to produktywność firmy oraz wpływa na stan zdrowia pracowników.

Menadżer od L4. Związki zawodowe nie są przekonane

O ile wielu pracodawców popiera pomysł na wprowadzenie nowego stanowiska, o tyle same związki zawodowe są nieprzekonane. Uważają, że istnieje wiele czynników, które wpływają na wzięcie zwolnienia lekarskiego.

Czy menedżer byłby w stanie badać podatność pracowników na choroby, robić pogłębione wywiady, aby przewidzieć możliwość absencji? Taka polityka firmy budziłaby poważne wątpliwości zgodności z zasadami RODO. Co do pomysłu powołania menedżera ds. zarządzania absencją chorobową mam jednak wątpliwości. Wydaje się, że taki menedżer miałby przede wszystkim funkcje dyscyplinowania pracowników — uważa Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związkowej Alternatywy, którego cytuje serwis next.gazeta.pl.

Źródło: Antyradio/Business Inside/Gazeta.pl/Prawo.pl

