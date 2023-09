Z hodowli uciekło ponad 70 krokodyli. Poszukiwania są utrudnione

Chiny obecnie mierzą się z wielkimi ulewami, które tworzą olbrzymie powodzie. W wyniku wylewających się rzek i jezior doszło do ucieczki z hodowli ponad 70 krokodyli. Władze apelują o ostrożność i zalecają pozostanie w domach.

Przez Chiny przeszedł tajfun Haikui, który zasiał olbrzymie spustoszenie. Najwięcej deszczu spadło w nocy z 7 na 8 września. Doprowadził do mocnych ulew, podtopień w wyniku czego rzeki i jeziora zaczęły się wylewać. To z kolei sprawiło, że z jednej z hodowli w Maoming w prowincji Guangdong doszło do ucieczki ponad 70 krokodyli. Biuro Zarządzania Kryzysowego Maoming, przekazało, że z hodowli uciekło łącznie 75 krokodyli – 69 dorosłych osobników i 6 młodych.

Krokodyle wciąż pozostają na wolności

Olbrzymie opady sprawiły, że wiele chińskich miast dosłownie zostały pozalewane przez rzeki i jeziora. W wyniku tajfunu z jednej z hodowli uciekło 75 krokodyli. Władze natychmiast zaapelowały o ostrożność i zwróciły się do mieszkańców, by najlepiej do czasu złapania zwierząt w miarę możliwości pozostali w domach. Nie zgłoszono też żadnego przypadku ataku krokodyla na człowieka.

Natychmiast rozpoczęto akcję poszukiwania gadów, w której wzięły udział odpowiednie służby. Nie jest to jednak proste ze względu na głębokość wody i panujące warunki atmosferyczne. Według ekspertów niektóre ze zwierząt mogą przebywać w pobliżu dna wylanych rzek i jezior. Jak podało BBC, część gadów udało się schwytać, niektóre zostały zastrzelone, jak przekazano „ze względów bezpieczeństwa”. Wciąż jednak dziesiątki krokodyli pozostaje na wolności. Krokodyle poszukiwane za pomocą odpowiednich narzędzi, takich jak np. sonary.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!