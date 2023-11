W Lubuskiem działa seryjny zabójca. „Praktycznie odciął kobiecie głowę”

Ludzie żyją w strachu! Koszmar w Lubuskiem mrozi krew w żyłach, bo 20 września w jednej z kamienic znaleziono ciało 75-letniej kobiety. Sekcja zwłok wykazała, że została zabita. To nie koniec, bo kilka miesięcy wcześniej miała miejsce brutalna zbrodnia, której ofiarą także była starsza i samotna kobieta.

Trwa śledztwo, a według doniesień, prokuratura wcale nie wyklucza takiej ewentualności, że te przestępstwa są ze sobą powiązane i odpowiada za nie ten sam sprawca. Mieszkańcy są pełni obaw i zastanawiają się, co jeśli seryjny morderca zaatakuje ponownie.

Szykowała się do codziennego życia

Brójce to mała wieś, a w tym roku zamordowano tam dwie samotne kobiety. Pani Anna była 82-letnią ofiarą, którą uduszono i ukryto na łóżku (ciało zostało przykryte kołdrą). Jeden z ekspertów zajmujących się psychologią kryminalną jest zdania, iż taka forma ukrywania, ostatecznie może świadczyć o emocjonalnych staraniach zabójcy, który chce w jakiś sposób anulować swój czyn. To trochę tak, jakby wiedział, że robi coś złego, lecz bardzo trudno mu się powstrzymać.

Fot. Lubuska policja/Materiały policji

Podobno wiele wskazuje na to, że dla zamordowanej kobiety był to zupełnie zwyczajny dzień. Na stole miała już zrobioną kanapkę i specjalnie odłożone tabletki. Szykowała także opał… po prostu myślała o swym codziennym życiu i raczej nie miała jakichkolwiek powodów do zmartwień. Niestety, lecz nieświadomą staruszkę spotkał okropny los.

Włożył w to niezwykle dużo siły…

Horror trwa, bo 20 września odkryto ciało kolejnej ofiary. Tym razem była to 75-letnia kobieta, a z relacji jednego z mieszkańców wynika, że ona również została przykryta, tak jak miało to miejsce przy pierwszym zabójstwie. Morderca prawdopodobnie odebrał jej życie w kuchni, a potem specjalnie przeciągnął ją do pokoju. Niezwykle ważne jest to, że na tych miejscach zbrodni nie dochodzi do kradzieży. Zabójca nie jest zainteresowany gotówką i nie tknie nawet wartościowych obrączek oraz innych przedmiotów.

Wygląda na to, że do tych działań motywuje go przede wszystkim możliwość zabijania starszych kobiet. Niepokojące jest również to, iż 75-letnia Emilia stoczyła walkę ze sprawcą, co skłoniło go do brutalnego ataku nożem – ciosy w klatkę piersiową i poderżnięcie gardła. Jeden z dziennikarzy kryminalnych poinformował, że morderca włożył w to niezwykle dużo siły i praktycznie odciął kobiecie głowę. Warto podkreślić, iż mieszkaniec Brójec relacjonował, że policja miała nakazywać zwracanie większej uwagi na ludzi z wybitymi zębami. Podobno ma to związek z tym, że w trakcie szarpaniny, broniąca się kobieta musiała wybić napastnikowi parę zębów. Okoliczni mieszkańcy są przerażeni. Myślą m.in. o zakładaniu kamer, bo obawiają się ponownego ataku zabójcy, który wydaje się być coraz bardziej brutalny w swych działaniach.

Policja informowała już, że czynności operacyjne i procesowe umożliwiły znaczne zawężenie kręgu podejrzanych osób. Zabezpieczono różne ślady, a laboratorium kryminalistyczne może się przyczynić do potencjalnego wskazania osoby, która dokonuje tych zabójstw.

Na koniec przypominamy, że wcześniej pisaliśmy również o szokującej historii „Wampira z Zagłębia”. Przez jego zabójstwa kobiety bały się wychodzić z domów. Jakiś czas temu Polską wstrząsnęły także Czerniki, gdzie zabijano dzieci z kazirodczego związku.

