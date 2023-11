Oto najlepsze jarmarki bożonarodzeniowe na świecie. Wyróżniono polskie miasta

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Punktem obowiązkowym dla wielu osób jest jarmark bożonarodzeniowy. Najczęściej spotkać je można w dużych miastach. Wprowadzają w klimat świąt i pozwalają na oderwanie się od codzienności. Nie brakuje też stoisk z dekoracjami czy jedzeniem. Dorośli mogą także skosztować grzanego wina.

Jarmarki bożonarodzeniowe każdego roku przyciągają tłumy osób. Niektórzy specjalnie na takie wydarzenie udają się aż za granicę. Na jarmarku w Berlinie co roku spotkać można mnóstwo Polaków. Ale czy faktycznie trzeba jechać tak daleko, aby poczuć prawdziwą magię świąt? Portal Planet Cruise udowadnia, że nie.

Stworzono listę najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych. Dwa polskie miasta w TOP 10!

Jarmarki bożonarodzeniowe swoją magią przyciągają zarówno młodszych jak i starszych. Dzieci mogą skorzystać z atrakcji przygotowanych specjalnie dla nich, a dorośli skosztować np. grzanego wina, które dla wielu jest tradycją podczas odwiedzin jarmarków bożonarodzeniowych czy zjeść lokalne potrawy. W Polsce w wielu większych miastach co roku organizowane są bożonarodzeniowe miasteczka. Jeśli w tym roku planujecie odwiedzić któreś z nich, ale nie wiecie, jakie miasto jest warte uwagi, to z pomocą przychodzi portal Planet Cruise. Na podstawie 6 czynników stworzył ranking 25 miast z najlepszymi na świecie jarmarkami bożonarodzeniowymi. Pod uwagę brał:

liczbę stoisk

czas trwania jarmarku

oceny TripAdvisor

recenzję na stronie TripAdvisor

liczbę wyszukiwań w Google

dane z hasztagów na Instagramie

Na pierwszym miejscu znalazł się jarmark bożonarodzeniowy w Nowym Jorku. Trudno go przebić, jednak Polska również ma ogromny powód do dumy, bowiem w światowym rankingu na najlepsze jarmarki bożonarodzeniowe znalazł się Kraków, zdobywając 4 miejsce i otrzymując aż 26 851 recenzji na portalu TripAdvisor. Zaraz po Brukseli to drugi najczęściej wyszukiwany jarmark świąteczny w Europie. Kolejnym miastem, które znalazło się w TOP 10 najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych jest Wrocław. Zdobył 9. miejsce i wyprzedził Szwecję.

Jarmark w Krakowie rozpocznie się 24 listopada 2023 roku. Dostępnych będzie aż 100 straganów z licznymi rękodziełami i przysmakami. Również w tym samym dniu rozpocznie się jarmark świąteczny we Wrocławiu. Nie zabraknie licznych atrakcji, a także świątecznych koncertów. Na odwiedzających czekać będą oczywiście liczne stoiska i przekąski.

TOP 10 jarmarków bożonarodzeniowych:

Bryant Park, Nowy Jork, USA Marienplatz, Monachium, Niemcy Katedra w Kolonii, Kolonia, Niemcy Krakowski Rynek, Kraków, Polska Bazylika św. Stefana, Budapeszt, Węgry Pałac Blenheim, Woodstock, UK Winter Wonderland, Londyn, UK Plac Aleksandra, Berlin, UK Wrocławski Rynek, Wrocław, Polska Liseberg, Gothenburg, Szwecja

