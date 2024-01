Tak Tyson zareagował na tatuaż fana. Filmik hitem sieci [WIDEO]

Najwierniejsi fani wielkich gwiazd potrafią zrobić wiele dla swoich idoli. Wyczekują filmów z ich udziałem, czekają miesiącami w kolejce na koncert czy śledzą nowinki z ich życia prywatnego. W ich domu nie brakuje plakatów z podobizną gwiazdy, a nawet tatuaży na ciele z wizerunkiem idola.

Wiele osób posiadając tatuaż z wizerunkiem ukochanej gwiazdy, czy zespołu z pewnością marzy o tym, aby pokazać go nie tylko światu, ale też gwieździe. Na taki pomysł wpadł pewien mężczyzna. Jego rękę zdobi podobizna Mike'a Tysona. I to właśnie jemu jeden z fanów chciał pokazać malunek na ciele.

Fan chciał pokazać Tysonowi tatuaż. Jego reakcja zaskoczyła internautów

Mike Tyson to jeden z najpopularniejszych bokserów w historii. 57-letni sportowiec wciąż ma rzesze fanów, którzy chętnie proszą go o zdjęcie czy autograf. We wtorek drugiego stycznia na platformie X pojawił się filmik, na którym widać idącego Tysona. W pewnym momencie do Mike’a podchodzi jeden z fanów, chcąc pokazać bokserowi tatuaż z jego podobizną. Niestety ku rozczarowaniu mężczyzny ten nawet na niego nie spojrzał, zamiast tego kontynuował spacer i „przybił żółwika” innej osobie. Na filmiku można dostrzec rozczarowanego fana.

Nagranie stało się hitem sieci. Ma już ponad 11 mln wyświetleń. Internauci zwrócili uwagę, że taka postawa boksera zraniła mężczyznę.

Wiesz, że potem cierpiał brzmiał jeden z komentarzy.

Źródło: Antyradio/O2/X

