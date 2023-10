Nagonka okazała się najlepszą reklamą? Szokujące wyniki „Zielonej granicy”

Jeżeli w dzień premiery „Zielonej granicy” ktoś miał ochotę rzucić okiem na rezerwacje biletów, to mógł odnieść wrażenie, iż film chce zobaczyć niewielkie grono osób. Początkowo niska frekwencja nie zwiastowała niczego dobrego, lecz niekorzystna sytuacja uległa zmianie.

Można zaryzykować stwierdzenie, że „Zielona granica” to nowy film Agnieszki Holland, który mocno zyskał na… negatywnych wypowiedziach przedstawicieli rządu oraz nieprzychylnych materiałach w TVP. Innymi słowy, wyraźnie odczuwalny szum wokół „Zielonej granicy” przełożył się na to, że ludzie poczuli silną motywację do tego, aby samemu sprawdzić film, o którym mówi się tak wiele. W pewnym sensie politycy byli źródłem darmowej reklamy dla tej konkretnej produkcji.

Kolejne informacje udostępnione przez dystrybutora filmu przedstawiały sytuację, w której „Zieloną granicę” obejrzało ponad 425 tys. widzów. Można było zauważyć pozytywny trend we frekwencji, która doświadczała wyraźnych skoków, a produkcja Agnieszki Holland parę razy znajdowała się na czele polskiego box office.

Niezamierzony marketing zadziałał?

Aktualnie jest już mowa o tym, że „Zieloną granicę” obejrzało 600 tys. widzów. Kreuje się zatem sytuacja, w której „Zielona granica” jest kinowym przebojem 2023 roku. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że negatywne wypowiedzi polityków, które były wycelowane w film Agnieszki Holland, ostatecznie mogły przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. Ponadto, koszty marketingu na wielką skalę z zasady będą wysokie, a tutaj spora część zjawiska była uzyskana bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych.

