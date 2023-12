OFF Festival 2024. Ogłoszono pierwszych artystów edycji!

Emocje sięgają zenitu, ponieważ mamy pierwsze wieści na temat artystów, którzy potwierdzili udział w przyszłorocznej edycji OFF Festival 2024!

W świecie muzyki ostatnio dzieje się naprawdę sporo, a my pisaliśmy m.in. o The Rolling Stones z nowym klipem i gościnnym udziałem wielkiej gwiazdy. Ponadto Bruce Dickinson zaprezentował pierwszy singiel z nowej, siódmej w solowej karierze płyty! Teraz nadszedł czas na kilka słów w temacie OFF Festival 2024.

W informacji prasowej możemy przeczytać, że Future Islands, Bakar, Puma Blue, Debby Friday, blackwinterweels i Jasper Tygner to pierwsi artyści, którzy potwierdzili udział w przyszłorocznej edycji popularnego festiwalu. Nowe brzmienia mają być cenioną zachętą na OFFa, który grać będzie w dniach 2-4 sierpnia 2024 roku.

OFF Festival Katowice 2024 tradycyjnie odbędzie się w Dolinie Trzech Stawów. Warto dodać, że na stronie www.off-festival.pl jest już dostępna pula karnetów, w tym również trzydniowych z polem namiotowym za 613 zł.

OFF Festival i garść informacji dla zainteresowanych

Artur Rojek to dyrektor artystyczny OFF Festival, który jak zawsze wyszukuje artystów nieszablonowych, takich którzy przeniosą fanów wydarzenia w świat momentami nieznany, a przez to ciekawszy. Osoby zainteresowane dodatkowymi szczegółami, powinny zapoznać się z poniższą treścią.

Future Islands zapewni ujmujące melodie i ciepły, synthpopowy dźwięk, który pulsuje podskórnym niepokojem, potęgowanym przez przejmujące teksty. Podobno kwartet z Baltimore trudno sklasyfikować… ale nie sposób zignorować!

Co natomiast można powiedzieć w temacie Bakar? Jego matka pochodzi z Tanzanii, ojciec z Jemenu, a sam Bakar z Camden. W informacji prasowej można przeczytać, że miejska muzyka wielokulturowego Londynu płynnie przechodzi u niego w indierockowe refreny, a nawet popowe, jeśli wziąć pod uwagę to, jak bardzo są chwytliwe.

Teraz Puma Blue! Jacob Allen samodzielnie nagrywa intymną muzykę, łączącą szeptaną i hipnotyzującą dramaturgię trip-hopu, emocjonalność Jeffa Buckley’a, a także głębię oraz swobodę starych ballad jazzowych.

„Good Luck” to tytuł debiutanckiego albumu Debby Friday, ale nie może być mowy o szczęśliwym zrządzeniu losu. Sukces Kanadyjki został przypieczętowany najważniejszą tam nagrodą muzyczną Polaris Prize. Wpłynęły na to talent i oryginalna wizja. Z kolei blackwinterwells to digicore’owe emo-ballady o życiu i całej reszcie, natomiast Jasper Tygner to producent i kompozytor z Londynu, który na początku 2023 roku pojawiał się na listach artystów, na których warto zwrócić uwagę i już dziś wiadomo, że nie zawiódł oczekiwań.

Źródło: Antyradio/Informacja prasowa

