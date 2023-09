Facebook kasuje popularną wersję Messengera. Dziś jej ostatni dzień

Messenger wiedzie prym wśród komunikatorów. Aplikacja stworzona przez Facebooka jest znana i chętnie używana na całym świecie. Co jakiś czas jest udoskonalana. Teraz, po siedmiu latach aplikacja Messenger Lite zostaje wyłączona.

Meta kasuje popularną wersję Messengera. Co stanie się z wiadomościami?

Messenger Lite zadebiutował w 2016 roku i został stworzony z myślą o słabszych smartfonach i o krajach, gdzie dostęp do szybkiego internetu był ograniczony. Teraz Meta (dawniej Facebook) podjęła kroki w celu usunięcia aplikacji. O swoich zamiarach informowała już wcześniej, a wyłączenie apki zostało zaplanowane na dzisiaj tj. 18 września Messenger Lite zostanie wyłączony, a ze Sklepu Play zniknie możliwość pobrania tej wersji komunikatora.

Choć wyłączenie aplikacji brzmi jak utrata wszelkich wiadomości, to nie ma powodów do obaw. Wyłączenie z życia tej wersji Messengera nie jest równoznaczne ze skasowaniem kont czy utratą wiadomości Osoby, które korzystały z Messengera Lite, będą miały dostęp do starych wiadomości po zalogowaniu się do zwykłego Messengera.

Messenger Lite czym różnił się od zwykłego Messengera?

Aplikacja Messenger Lite różniła się od zwykłego Messengera przede wszystkim funkcjami. Projektując aplikację, Facebook postanowił pozbawić jej różnych funkcji i zostawić tylko te, które naprawdę były potrzebne. Pozwoliło to na osiągnięcie lekkiego systemu i bardzo funkcjonalnego komunikatora.

Największą popularnością wersja Lite cieszyła się w Indiach i Brazylii. Być może wpływ na decyzję o usunięciu tej wersji podyktowana była zbyt małą ilością użytkowników.

