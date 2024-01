Twój związek się sypie? Metoda pięciu godzin może go uratować

Kryzysy czy nieporozumienia w związku nie są niczym niespotykanym. O ile nie występują zbyt często. Gdy problemy narastają i ewidentnie nie widać poprawy, wówczas należy zastanowić się, czy faktycznie związaliśmy się z właściwą osobą. Jednak kiedy konflikty nie wpływają znacząco na związek, wówczas przyda się szczera rozmowa.

Czy sama rozmowa jest w stanie pomóc w kryzysie? Nie do końca. Jest jednak metoda, która może pozytywnie wpłynąć na jakość związku. To „metoda pięciu godzin”. I w dużym skrócie polega na tym, aby przeznaczyć czas tylko i wyłącznie na wspólne spędzenie czasu. Niby to oczywiste, że spędzamy ze sobą czas, jednak wiele związków rozpada się właśnie przez brak uwagi drugiej strony. W codziennym pędzie zdarza się, że zapominamy o sobie nawzajem. Z pomocą przychodzi więc metoda pięciu godzin.

Na czym polega metoda pięciu godzin?

Wielu uważa, że metoda pięciu godzin może pomóc w walce z kryzysem w związku, a także pomóc ożywić relację. Polega ona na świadomym przeznaczeniu określonego czasu, aby wzmocnić więź z partnerem. To czas tylko dla was. Opiera się na następujących zasadach.

Poranna rozmowa: dwie minuty dziennie

Dobre rozpoczęcie dnia może znacząco wpłynąć na samopoczucie przez jego resztę. Wystarczą dwie minuty uwagi rano, a jeśli nie dzielicie wspólnego mieszkania, może to być krótka rozmowa przez telefon czy wymiana kilku czułych SMS-ów. Związki z dłuższym stażem również nie powinny o tym zapominać.

20 minut rozmowy po całym dniu

Praca i inne codzienne obowiązki zajmują sporą część dnia. Nic dziwnego, że w ciągu tego czasu wiele osób się rozmija. Ale nie jest to pretekst do osłabienia relacji. Kolejna zasada to 20 minut rozmowy po całym dniu. Oczywiście czas ten jest umowny, jeśli wygospodarujemy go więcej, odbije się to z korzyścią dla nas. Specjaliści nie mają wątpliwości – wieczorne rozmowy to świetny sposób na budowanie więzi. I wcale nie muszą to być rozmowy na poważne rozmowy o życiu. Wystarczy podzielić się tym, jak minął nam dzień.

Docenienie

To kolejny ważny aspekt związku. Powiedzenie kilku miłych słów partnerowi wpłynie nie tylko dobrze na jego nastrój, ale także umocni naszą relację. Komplement i miłe słowo nic nie kosztuje, a wiele zmienia. Szacunkowo przeznaczymy na to 5 minut dziennie.

Czułość

Czułość w związku jest bardzo ważna. Proste gesty, pocałunek na dzień dobry czy dobranoc. Przytulenie buduje więź i zaufanie do partnera. Wystarczy poświęcić na to kilka minut.

Randka

Najwięcej czasu w tygodniu pochłonie randka. Aby zastosować metodę pięciu godzin, na randkę potrzebujemy 120 minut tygodniowo. W ogólnym rozrachunku to niewiele. Ważne jest, aby w tym czasie całkowicie skupić się na drugiej osobie. Może to być wyjście do restauracji, seans w kinie albo spacer.

Po zsumowaniu minut, które codziennie przeznaczymy na budowanie więzi, wychodzi jedynie 5 godzin. To niezbędne minimum, aby każda ze stron czuła się doceniona. Oczywiście zdecydowanie lepiej będzie jeśli przeznaczymy na to dużo więcej czasu.

Źródło: Antyradio/Ofeminin

