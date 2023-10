Nie żyje gwiazdor TVN. Prowadził kultowy program stacji

Maciej Trojanowski to znany dziennikarz oraz prezenter telewizyjny, który zyskał ogromną popularność za sprawą programu „Nie do wiary”. Został jego prowadzącym w 1996 roku i od tej pory miał okazję zajmować się niezwykłymi historiami, często związanymi ze zjawiskami paranormalnymi.

„Nie do wiary” to program, który swego czasu zrobił w naszym kraju prawdziwą furorę. Miał w sobie klimatyczną muzykę, często przerażającą swych widzów, a do tego jeszcze Maciej Trojanowski był świetnym prowadzącym, który skutecznie intrygował niezwykłymi opowieściami, potęgował tajemniczy nastrój i napięcie.

Strefa 11 okrywa się żałobą

W mediach społecznościowych o śmierci znanego dziennikarza poinformował m.in. jego dobry kolega Maciej Znajdek-Znaniewski.

W piątek 13 października odszedł mój Przyjaciel – legendarny Prowadzący programu „Nie Do Wiary” Maciej Trojanowski. Zjeździliśmy razem pół świata. Wspólnie przemierzyliśmy setki tysięcy kilometrów, spędziliśmy razem tysiące godzin w studiu i w terenie. Zrobiliśmy ponad 300 odcinków NDW. Słowem spędziliśmy razem kawał życia. Przyjdzie kiedyś czas, żeby to opisać.

Następnie dodał, iż „dziś Strefa 11 okrywa się żałobą” i przypomniał, że choć kilkanaście miesięcy temu wrócili do prac nad reaktywacją „Nie do Wiary” to słowa „Witam w Strefie 11” już nie padną…

Maciej Trojanowski był absolwentem Politechniki Warszawskiej, a program „Nie do wiary” prowadził od 1996 do 2007 roku w stacji TVN. Warto dodać, że przez chwilę prowadził także „Strefę tajemnic” dla Polsatu.

