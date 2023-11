TOPR poszukuje turysty w Tatrach! Rafał samotnie wyruszył na szlak

To walka o ludzkie życie, ponieważ trwają poszukiwania turysty, który samotnie wyruszył na szlak i do tej pory nie wrócił. Udało się ustalić, że zaginiony Rafał Pięciorak planował wejść na Czerwone Wierchy.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe informuje, że dotarło zgłoszenie w związku z którym TOPR rozpoczął poszukiwania Rafała Pięcioraka. Miał samotnie wyruszyć w sobotę 25 listopada z Kir z zamiarem wejścia na Czerwone Wierchy. Ponadto przekazano, że jego ostatnia potwierdzona lokalizacja to Chuda Przełączka w masywie Ciemniaka, gdzie był 25 listopada tuż po godzinie 8 rano. TOPR podkreśla, że od tamtej pory nie ma z nim żadnego kontaktu.

Wszystkie osoby mające jakiekolwiek informacje, które mogą okazać się pomocne w poszukiwaniach Rafała Pięcioraka, prosi się o kontakt mailowy pod adresem: dyzurny@topr.pl lub telefoniczny: 18 206 34 44.

Zaginął Rafał Pięciorak. Zgłosiła to jego znajoma

Znajoma Rafała Pięcioraka poinformowała centralę Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego o zaginięciu mężczyzny w poniedziałek po południu. To właśnie ona dostała zdjęcia wykonane na Chudej Przełączce w masywie Ciemniaka i był to ostatni kontakt z zaginionym mężczyzną. Zgodnie z relacjami kobiety, Rafał Pięciorak miał przyjechać do Zakopanego tylko na jeden dzień i nie był zainteresowany choćby noclegiem.

TOPR prosi również o to, żeby w miarę możliwości udostępniać ich post na Facebooku, dzięki czemu więcej ludzi usłyszy o dramatycznej sytuacji i być może będzie w stanie pomóc jakąkolwiek wartościową informacją w temacie.

Źródło: Antyradio/TOPR/TVN24

