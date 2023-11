Czasem prawo zawodzi, a przestępca wychodzi na wolność. Świadczy o tym choćby wstrząsająca historia Gary’ego Plauche’a, który zastrzelił oprawcę swojego syna w telewizji na żywo. Czasem natomiast górę biorą emocje, co pokazała nam sytuacja Marianne Bachmeier, która zrobiła to samo na sali sądowej. Kobieta nie mogła znieść tego, co zabójca mówił o wykorzystywaniu jej córki. Droga prawna, choć słuszna, nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty i zrozpaczeni rodzice ofiar biorą się za samosąd.

Nieco inaczej sprawa ma się w przypadku mieszkańca Alaski, Jasona Vukovicha. Mężczyzna ten miał inny powód, dla którego zdecydował się na przemoc. Niemniej tutaj również chodzi o emocje i niezabliźnione rany z przeszłości. Kim był Jason Vukovich, „anioł zemsty”?

„Anioł zemsty” z Alaski atakował pedofilów młotkiem. Usłyszał wysoki wyrok

Historia pochodzi z 2018 roku. Wówczas Jason Vukovich został skazany na 23 lata więzienia za pobicie trzech mężczyzn oraz rabunek. W czerwcu 2016 roku Vukovich zaatakował trzech mężczyzn, których znalazł w internetowym rejestrze przestępców seksualnych. Vukovich zeznał przed sądem, że w okresie dorastania ojczym stosował wobec niego przemoc fizyczną i seksualną, co spowodowało, że pałał nienawiścią do osób skłonnych do takich czynów. Jako nastolatek uciekł z domu. Zmagał się także z uzależnieniem od metamfetaminy i przebywał w więzieniu.

Dzieci na Alasce powinny być bezpieczne na ulicach i w kościele – powiedział Vukovich.

Sędzia Erin Marston, który skazał go na 23 lata, nazwał go niebezpiecznym. „Nie wierzę, że jesteś aniołem zemsty i nie powinieneś być wysławiany jako anioł”, mówił Marston. „Szczerze mówiąc, jesteś bardzo niebezpieczną osobą. Bez przerwy popełniasz przestępstwa i robiłeś to w sposób okrutny i niepotrzebny do tego, co musiałeś osiągnąć”, dodał. Na zdjęciu, które obiegło media społecznościowe, widać było, że Jason uśmiechał się do swojego brata po tym, jak usłyszał wyrok. Obaj byli ofiarami ojczyma pedofila.

Wiele osób w internecie domaga się, aby uwolnić Jasona i popiera jego agresywną misję. Duża różnica pomiędzy sytuacją np. Gary’ego Plauche’a (który uniknął więzienia mimo zabójstwa) a Jasona Vukovicha polega jednak na tym, że ten drugi brał na celownik osoby już osądzone, które odbyły karę za swoje przestępstwa.

